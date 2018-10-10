Фигурант расследования о «вмешательстве России» в выборы США получил срок

Признавшего вину в скупке и продаже номеров банковских счетов с целью мошенничества калифорнийца Ричарда Пинедо приговорили к одному году лишения свободы.

Отмечается, что признавший вину житель Калифорнии может отбыть часть своего срока под домашним арестом: полгода осужденный проведет в тюрьме, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Мужчина стал уже третьим фигурантом расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы российском вмешательстве в выборы США 2016 года, кому суд вынес приговор.

Напомним, что офис Мюллера выдвинул обвинения по вопросу «вмешательства» в американские выборы 13 гражданам России. Также обвинение предъявили трем компаниям.

Российский президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва никогда не вмешивалась в выборы США. При этом он отмечал, что Америка вмешивается в выборы других стран.