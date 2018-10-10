Нурмагомедов представлен к награде

Российскому бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову после победы над ирландцем Конором Макгрегором присвоят звание «Народный герой Дагестана», сообщили общественники.

«Хабиб Нурмагомедов за особый вклад в развитие отечественного спорта и завоевание пояса чемпиона UFC представлен к званию «Народный герой Дагестана». Решение о награждении уже принято, в ближайшее время ему будет вручена золотая звезда с орлом «Народный герой Дагестана», – сообщил координатор общественного регионального движения «Родной Дагестан» Гасангусейн Абдулжелилов, передает ТАСС.

Он отметил, что награду бойцу вручит руководство движения «Родной Дагестан» вместе с представителями органов власти и общественности.

«Это высшая общественная награда республики, которая присуждается за значительный вклад в решении задач социально-экономического, духовно-нравственного и культурного развития республики. Она учреждена более 10 лет назад движением «Родной Дагестан». На сегодня этой награды удостоены около 20 человек в республике», – подчеркнул Абдулжелилов.

В разные годы званием награждались бизнесмен Сулейман Керимов, олимпийский чемпион по борьбе Бувайсар Сайтиев, генерал КГБ Омар Муртазалиев, общественный деятель Гамзат Гамзатов.

Напомним, в воскресенье Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC. После победы россиянин в ответ на провокации вступил в драку за пределами ринга. По итогам боя Нурмагомедов занял второе место в обновленном рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.