Сигал указал на невероятный объем пропаганды против России

Актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал заявил, что против Москвы направлен «невероятный объем пропаганды».

Он сказал, что «большая часть звучащих вещей сфабрикована и не соответствует действительности». Заявления о «сговоре» президента США Дональда Трампа с Россией он назвал «фантазией», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Сигал предположил, что антироссийская кампания связана с «расколом между республиканцами и демократами, консерваторам и либералами». По его словам, «сейчас определенные группы готовы сделать что угодно», не обращая внимание на закон и мораль, лишь бы «выиграть эту битву, где верх возьмет их повестка дня».

США, по мнению Сигала, подошли к переломному моменту, когда Республиканская и Демократическая партии должны работать совместно и вести себя более цивилизованно.