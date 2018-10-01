Умер Шарль Азнавур

Знаменитый французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет, сообщают представители артиста.

Азнавур возвращался из своего турне по Японии; перед этим он отменил ряд концертов из-за перелома руки, передает РИА «Новости».

По данным ТАСС, он умер в своем доме на юге Франции. В конце года он собирался дать новые концерты.

Азнавур родился 22 мая 1924 года в Париже в семье этнических армян – отец будущего шансонье родился в Ахалцихе Тифлисской губернии Российской империи, мать происходила из армянской купеческой семьи, жившей в Турции. Имя Азнавура при рождении – Шахнур Вахинак Азнавурян.

Написал более 1 тыс. песен, которые исполняли в том числе Боб Дилан, Рэй Чарльз, Хулио Иглесиас и другие, выступал в дуэте с Фрэнком Синатрой, Селин Дион, Лучано Паваротти и т.д.

Среди самых известных песен Азнавура – «Богема», «Мама», «Вечная любовь», «Молодость», «Изабелла» и т.д. Также снялся в более чем 60 фильмах.

У него шестеро детей от трех браков.

Признан лучшим эстрадным исполнителем века по версии CNN и журнала Times.