СК возбудил дела из-за гибели подростков в Донбассе

Следственный комитет России возбудил уголовные дела в связи с гибелью трех подростков в Донбассе из-за нарушения украинскими силовиками протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины.

«За последние недели мы видим, что украинские силовики уже не ограничиваются артиллерийскими обстрелами, а применяют иные, более изощренные способы причинения телесных повреждений и убийства мирного населения», – отметили в СК.

Согласно данным следствия, на территории объектов гражданской инфраструктуры ДНР были установлены минно-взрывные инженерные заграждения с целью «причинения вреда и запугивания гражданского населения». Недалеко от Горловки представители силовых структур Украины заминировали участок рядом с контрольным пунктом въезда-выезда «Майорское».

30 сентября на мины наткнулись четверо несовершеннолетних. Трое подростков погибли после детонации взрывного устройства, а четвертый получил ранения. Также в результате артиллерийского обстрела 27 сентября в городе Ясиноватая был ранен мирный житель.

«Таким образом украинские силовики вновь нарушили протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандум к нему, положения конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительный протокол II к ней, конвенцию о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие и дополнительный протокол II», – сообщает ведомство.

СК возбудил уголовные дела по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

В июле из-за подрыва мины на севере Горловки также погибли двое подростков.