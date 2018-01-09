Власти Коми объяснили поездку скорой без колеса

Машина скорой помощи, которая по словам очевидцев ехала без заднего колеса в Удорском районе республики Коми, направлялась на ремонт, а не вызов к больному, сообщили в республиканском минздраве.

В понедельник жители республики запечатлели на видео, как автомобиль скорой помощи едет без колеса по трассе в Удорском районе Коми. Пользователи и некоторые издания предположили, что машина ехала на срочный вызов, передает РИА «Новости».

В минздраве республики сообщили, что инцидент произошел с машиной скорой помощи Удорской ЦРБ 6 января. Когда машина ехала на обслуживание вызова, произошла поломка.

«Машина скорой помощи произвела вынужденную остановку, на вызов был направлен другой автомобиль. На видео, размещенном в сети Интернет, машина с небольшой скоростью двигается к месту ремонта, в машине находится только водитель транспортного средства», – заявили в ведомстве.