Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.10 комментариев
Индия нанесла удары по Пакистану после обстрелов на границе
Пакистанская армия понесла потери при ответных ударах Индии на границе
В результате масштабной операции индийских военных по девяти целям на территории Пакистана армия этой страны понесла потери.
Вооруженные силы Пакистана понесли потери в результате ответных действий индийской армии на артиллерийские обстрелы на линии контроля, передает ТАСС со ссылкой на агентство ANI и источники в министерстве обороны Индии. В сообщении отмечается, что «индийская армия эффективно отреагировала на нарушения режима прекращения огня, когда пакистанская армия применила артиллерийские орудия. Пакистанская армия понесла потери в результате решительного индийского ответа».
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх провел совещание с начальниками штабов вооружённых сил и обсудил ход военной операции «Синдур». По информации Минобороны Индии, в ночь на 7 мая был нанесён удар по девяти целям на территории Пакистана, откуда, по утверждению индийской стороны, планировались и направлялись террористические атаки против Индии.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что операция стала ответом на недавний теракт в Пахалгаме, в котором погибли 25 граждан Индии и один гражданин Непала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия и Пакистан обвинили друг друга в гибели мирных жителей на фоне обострения конфликта. Министерство обороны Пакистана заявило о пяти сбитых индийских истребителях. Индия нанесла удары по целям на территории Пакистана.