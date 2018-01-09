Эрдоган не исключил возобновление операции в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган на заседании Партии справедливости и развития заявил о возможности возобновления операции «Щит Евфрата» в Сирии.

«Если на то будет воля Аллаха, мы продолжим операцию «Щит Евфрата» в Африне и Манбидже», – сказал Эрдоган, передает ТАСС.

Во второй половине прошлого года турецкие войска проводили на севере Сирии операцию «Щит Евфрата», в том числе был создан «военный лагерь» в населенном пункте Башика. При этом окончательно турецкие войска из Сирии, судя по всему, не были выведены. Более того, в октябре 2017 года была начата военная операция турецкой армии в Идлибе.