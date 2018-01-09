Минтранс отменил весенние ограничения движения по федеральным трассам

Минтранс с 2018 года отменил временные ограничения движения по федеральным дорогам в весенний период.

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, Минтранс совместно с Федеральным дорожным агентством принял решение об отмене весенних временных ограничений движения, связанных со снижением несущей способности, по автомобильным дорогам федерального значения.

«Начиная с 2018 года, такие временные ограничения движения в весенний период вводиться не будут», – говорится в сообщении.

По данным Минтранса, в настоящее время в нормативном состоянии находятся около 80% автомобильных дорог федерального значения в России. Таких результатов удалось достичь благодаря стопроцентному финансированию работ по содержанию автомобильных дорог федерального значения, начиная с 2013 года.



«Отказ от весенних ограничений позволит перевозчикам более эффективно планировать свою деятельность, а также существенно снизит себестоимость доставки грузов потребителям», – заявил первый замминистра транспорта России Евгений Дитрих.

Напомним, Росавтодор объявил о завершении перехода на новые учетные номера автотрасс с 1 января 2018 года; до конца этого года старые названия использовались вместе с новыми.

Полный перечень автодорог с новыми номерами опубликован на сайте Росавтодора.