Росавтодор объявил о переименовании федеральных и региональных трасс

Росавтодор объявил о завершении перехода на новые учетные номера автотрасс с 1 января 2018 года; до конца этого года старые названия использовались вместе с новыми.

Полный перечень автодорог с новыми номерами опубликован на сайте Росавтодора.

Как отмечается в сообщении ведомства, с 2018 года обозначение «M» присваивается федеральным трассам, которые соединяют Москву со столицами иностранных государств и административными центрами российских субъектов.

Маркировка «Р» станет применяться к автодорогам федерального или регионального значения, соединяющим административные центры регионов.

Обозначение «А» будет использоваться для автотрасс федерального или регионального значения, являющихся подъездом к крупнейшим транспортным узлам и спецобъектам, либо для трасс, которые соединяют между собой дороги федерального значения.

Кроме этого маркировкой «А» будут обозначаться автомобильные трассы, являющиеся подъездом от административного центра российского субъекта, не имеющего дорожной связи с Москвой, к морским или речным портам, аэропортам и железнодорожным станциям, а также границам соседних государств.

Переход на новое обозначение трасс происходит в соответствии с постановлением Кабмина № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения» от 17 ноября 2010 года, а также приказом Минтранса № 16 «Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров» от 7 февраля 2007 года.

Напомним, в октябре Росавтодор сообщил, что к 2030 году около 18 тыс. километров региональных дорог могут получить статус федеральных трасс.