У китайского побережья третий день горит иранский нефтяной танкер

Пожар на иранском нефтяном танкере Sanchi, который загорелся после столкновения с гонконгским сухогрузом у побережья Китая, не утихает третий день, сообщают китайские власти.

Сильный ветер, дождь и высокие волны все еще мешают борьбе с огнем и поиску 31 члена экипажа, пишет Reuters.

Кроме того, шанхайское управления по безопасности на море сообщает об угрозе взрыва и затопления танкера. «Корпус танкера Sanchi и утекшее топливо возле корабля полностью охвачены пламенем. Степень опасности пожара крайне высокая. По оценкам специалистов, существует вероятность взрыва и затопления танкера», – говорится в заявлении ведомства.

Власти предупреждают, что испарение отравляющего газа и возможность взрыва представляют большую опасность для спасателей, которые работают на месте происшествия. Государственное управление по безопасности на море Китая запретило движение кораблей в радиусе 10 морских миль от места. Также создана рабочая комиссия, которая занимается расследованием происшествия, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел вечером 6 января. Танкер Sanchi, принадлежащий иранской компании и шедший под панамским флагом, столкнулся с гонконгским сухогрузом у восточного побережья Китая. На борту нефтевоза находились 32 человека, из них 30 – граждане Ирана и два члена экипажа из Бангладеш. В результате столкновения связь с ними прервалась. На борту гонконгского сухогруза находился 21 член экипажа, все они спасены.

В понедельник официальный представитель МИД Китая Лу Кан подтвердил, что спасатели обнаружили тело моряка, считавшегося пропавшим, поиски остальных продолжаются.