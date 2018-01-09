Катавшийся на «ватрушке» за автомобилем житель Когалыма погиб в ДТП

Житель Когалыма (ХМАО) погиб, катаясь по улице на «ватрушке», привязанной к автомобилю, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По данным полиции, трагедия произошла в Когалыме (Ханты-Мансийский АО) в понедельник вечером, передает РИА «Новости».

Девушка на иномарке на гибкой сцепке везла снегокат и санки-«ватрушку», на которой сидели двое мужчин 23 лет. В ходе движения санки выкатились на встречную полосу, где столкнулись с легковым автомобилем.

«В результате ДТП двое молодых людей, находившихся на снегокате и надувных санках, получили телесные повреждения, от которых один молодой человек впоследствии скончался на месте происшествия», – сообщили в ГИБДД.

В полиции рассказали также, что водитель иномарки в момент ДТП была трезвой, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности смерть человека.

Напомним, ранее ребенок погиб под колесами трактора в Марий Эл.