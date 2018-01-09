Семья из четырех человек погибла при пожаре в Сергиевом Посаде

Два ребенка и двое взрослых погибли при пожаре в жилом доме в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщили в экстренных службах региона.

Пожар произошел в ночь на вторник, передает РИА «Новости».

Огонь был полностью ликвидирован в 4.10, причины возгорания выясняются.

Напомним, в начале декабря в Новосибирской области при пожаре погибли пятеро детей.