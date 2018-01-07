После столкновения судов у побережья Китая пропали более 30 человек

У восточного побережья Китая столкнулись нефтяной танкер Sanchi под флагом Панамы и гонконгский сухогруз CF CRYSTAL, 32 человека пропали без вести, сообщают СМИ.

На борту танкера, который принадлежит иранской компании, находились 32 человека (30 граждан Ирана, два гражданина Бангладеш), на сухогрузе – 21 человек. Экипаж сухогруза спасен, связь с экипажем танкера потеряна.

Столкновение произошло в 20.00 (15.00 мск) 6 января у побережья реки Янцзы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.