Источник: Токио хочет обсудить Курилы на переговорах с Путиным в 2019 году

По мнению японских властей, проблему Курильских островов проще решить на переговорах с действующим главой российского государства Владимиром Путиным, который решил принять участие в президентских выборах 2018 года.

Как заявляет «Киодо» со ссылкой на правительственные источники, власти Японии рассчитывают увидеть Путина на саммите G20 в Токио в 2019 году, а также рассматривают вопрос о двусторонних переговорах с его участием, передает ТАСС.

Токио хочет попытаться решить проблему Курильских островов, «пока Путин, имеющий стабильную поддержку внутри страны, остается у власти».

В 2018 году премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует посетить Россию, он может передать приглашение российскому президенту.

Отметим, что в 2018 году в России пройдут выборы президента.