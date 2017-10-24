Автор новогодней песни Пугачевой ответил на обвинения в плагиате

Композитор и поэт-песенник Олег Влади ответил на обвинения в плагиате после премьеры песни Аллы Пугачевой «Я летала», исполненной в новогодней программе Первого канала.

«Могу сказать как на духу, что песню Игоря Саруханова «Придуманная любовь», о которой идет речь, я впервые услышал 1 января 2018 года, когда собственно вся эта история и началась. Дело не в разности поколений, не в том, что это не мой любимый исполнитель, а просто никогда раньше она мне не попадалась. Если нужно, готов это подтвердить на любых полиграфах и детекторах. Для меня это «открытие» было как гром среди ясного неба», – заявил Влади в интервью «Московскому комсомольцу».

Композитор также подчеркнул, что просит авторов с претензиями оставить в покое Пугачеву.

По мнению певца Саруханова и поэта Александра Вулыха, песня Влади «Я летала» похожа на песню «Придуманная любовь», написанную и исполненную много лет назад.

Во вторник стало известно, что Алла Пугачева пообщалась с Вулыхом, обвинившим ее в плагиате после показа в новогоднюю ночь ее выступления.

Напомним, ранее автор песен Жильбер Синуэ из Франции подал иск на 15,5 млн рублей против российского певца Филиппа Киркорова за плагиат песни, которую исполняла певица под псевдонимом Далида.