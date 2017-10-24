Пугачева пообщалась с обвинившим ее в плагиате поэтом

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева пообщалась с поэтом, обвинившим ее в плагиате после показа в новогоднюю ночь ее выступления.

Как рассказал поэт Александр Вулых, накануне обвинивший ее в плагиате, Пугачева позвонила ему сама, передает «Комсомольская правда».

По словам поэта, ни одна из сторон не хочет раздувать скандал. По его мнению, сама Пугачева к ситуации не имеет никакого отношения, а ответственность за произошедшее лежит на музыкальных редакторах и композиторе.

Напомним, ранее автор песен Жильбер Синуэ из Франции подал иск на 15,5 млн рублей против российского певца Филиппа Киркорова за плагиат песни, которую исполняла певица под псевдонимом Далида.