Курды заявили о ликвидации лидера протурецких боевиков

Лидер одной из сирийских протурецких группировок «Файлак аль-Шам» уничтожен во время боев в сирийском Африне, сообщили в московском представительстве самопровозглашенного Сирийского Курдистана.

По данным курдов, убит Махмуд адь Дамыс по кличке «Абурекан», передает РИА «Новости».

Операция «Оливковая ветвь» турецких вооруженных сил против курдов в сирийском Африне началась 20 января. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в регионе.