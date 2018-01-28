В Петербурге простились с Людмилой Сенчиной

В Театре музыкальной комедии в Санкт-Петербурге простились с певицей, народной артисткой России Людмилой Сенчиной, в 1970-е годы она здесь начинала свой творческий путь.

На панихиде огласили телеграмму с соболезнованиями президента России Владимира Путина, где он назвал уход певицы «большой, невосполнимой утратой для музыкального искусства, для всей отечественной культуры», передает ТАСС.

Также оглашены телеграммы с соболезнованиями от премьера Дмитрия Медведева и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, патриарха Кирилла.

Проститься с артисткой пришло много поклонников, их встречал голос певицы – записи ее главных песен.

Народный артист СССР Иосиф Кобзон на церемонии прощания спел в память о ней песню «Зашумит ли клеверное поле», а певец и поэт Александр Розенбаум заявил, что «редко встречал таких действительно солнечных людей».

На панихиде выступили народная артистка России Зоя Виноградова, народный артист России Виктор Кривонос и другие артисты театра Музыкальной комедии.

Певицу проводили долгими аплодисментами.

Народная артистка Людмила Сенчина скончалась в Петербурге на 68-м году жизни. По словам ее продюсера Владимира Андреева, причиной смерти стала болезнь. Она завещала похоронить себя на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.