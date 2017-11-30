Умерла народная артистка России Людмила Сенчина

Народная артистка России Людмила Сенчина скончалась в Петербурге на 68-м году жизни, сообщил ее продюсер Владимир Андреев.

«Людмила Петровна скончалась сегодня утром в больнице. Она болела», – передает РИА «Новости» слова Андреева.

Народная артистка России Людмила Петровна Сенчина родилась 13 января 1948 года (по паспорту) в селе Кудрявцы (ныне село Кудрявское) Николаевской области Украины. По словам артистки, дату 13 января 1948 года указал в документах при регистрации ее отец, настоящей датой ее рождения является 13 декабря 1950 года.



В 1966 году поступила в музыкальное училище при Ленинградской консерватории им. Римского-Корсакова (ныне Санкт-Петербургское музыкальное училище им. Н.А. Римского-Корсакова), которое окончила в 1970 году по специальности «солистка-вокалистка».



Широкую известность Людмиле Сенчиной принесло участие в телепрограмме «Голубой огонек» (1970) с песней «Золушка» Игоря Цветкова на слова поэта Ильи Резника, определившей сценический имидж и исполнительскую манеру певицы (трогательный облик, нежный тембр голоса, искренность и естественность интонации).



В конце 1970-х – начале 1980-х годов Сенчина неоднократно становилась лауреатом телевизионного фестиваля «Песня года».



За все время карьеры Людмила Сенчина выпустила восемь альбомов, а также отдельный сборник из песен разных лет, не вошедших в другие альбомы.



Людмила Сенчина снималась в фильмах «Волшебная сила искусства» (1970), «Шельменко-денщик» (1971), «После ярмарки» (1972), «Поет Людмила Сенчина» (1976, фильм-концерт Ленинградского телевидения), «Вооружен и очень опасен» (1978), «Голубые города» (1985).



Была лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады (1973), обладателем первой премии на конкурсе «Золотая Лира» в Братиславе (1974, Чехословакия (ныне Словакия), лауреатом конкурса «Сопот-75» (Польша).



Народная артистка России (2002).



Заслуженная артистка Украины (2003).