Названо место, где Сенчина завещала ее похоронить

Народная артистка России Людмила Сенчина завещала похоронить себя на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, траурная церемония может состояться в воскресенье.

«Людмила Сенчина завещала похоронить ее на Смоленском кладбище. Траурная церемония в процессе согласования. Предположительно, церемония пройдет в воскресенье, утром состоится прощание в ТЮЗ, отпевание, скорее всего, пройдет во Владимирском соборе, после чего должны состояться похороны на Смоленском кладбище. Этот вопрос решится в конце дня», – сказал гендиректор Театра музыкальной комедии (ТЮЗ) Юрий Шварцкопф, передает РИА «Новости».

Народная артистка Людмила Сенчина скончалась в Петербурге на 68-м году жизни. По словам ее продюсера Владимира Андреева, причиной смерти стала болезнь.

Людмила Петровна Сенчина родилась 13 января 1948 года (по паспорту) в селе Кудрявцы (ныне село Кудрявское) Николаевской области Украины. В 1966 году поступила в музыкальное училище при Ленинградской консерватории им. Римского-Корсакова (ныне Санкт-Петербургское музыкальное училище им. Н.А. Римского-Корсакова), которое окончила в 1970 году по специальности «солистка-вокалистка».



Широкую известность Людмиле Сенчиной принесло участие в телепрограмме «Голубой огонек» (1970) с песней «Золушка» Игоря Цветкова на слова поэта Ильи Резника, определившей сценический имидж и исполнительскую манеру певицы (трогательный облик, нежный тембр голоса, искренность и естественность интонации).



В конце 1970-х – начале 1980-х годов Сенчина неоднократно становилась лауреатом телевизионного фестиваля «Песня года».



За все время карьеры Людмила Сенчина выпустила восемь альбомов, а также отдельный сборник из песен разных лет, не вошедших в другие альбомы.



Людмила Сенчина снималась в фильмах «Волшебная сила искусства» (1970), «Шельменко-денщик» (1971), «После ярмарки» (1972), «Поет Людмила Сенчина» (1976, фильм-концерт Ленинградского телевидения), «Вооружен и очень опасен» (1978), «Голубые города» (1985).