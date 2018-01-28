Трамп рассказал, как сочиняет твиты

Американский президент Дональд Трамп рассказал, как ведет свой микроблог в Twitter.

Трамп рассказал, что временами пишет твиты, сидя в кровати, иногда – за завтраком или ланчем, сообщает The Evening Standard.

Обычно Трамп публикует твиты сам, а иногда, признался американский лидер, если сильно занят – «очень быстро» надиктовывает текст публикации для соцсети своим подчиненным.

Ранее госсекретать США Рекс Тиллерсон признался, что распечатки твитов Трампа помогают ему корректировать внешнеполитический курс государства.

В декабре пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков говорил, что в Кремле считают сообщения Трампа в Twitter официальными заявлениями, о них докладывается президенту России Владимиру Путину.