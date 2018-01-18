Тиллерсон рассказал о пользе твитов Трампа

Госсекретать США Рекс Тиллерсон признался, что распечатки твитов американского лидера Дональда Трампа помогают ему корректировать внешнеполитический курс государства.

«Сложно быть в курсе, ведь у меня даже нет аккаунта в Twitter, чтобы следить за тем, что он (Трамп) пишет там. Поэтому моим помощникам обычно приходится распечатывать твиты и передавать их мне», – рассказал Тиллерсон, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC.

Тиллерсон также пояснил, что получает распечатки не сразу – с момента публикации может пройти от пяти минут до часа.

«К этому времени у меня уже есть первые реакции на это, и я начинаю анализировать, о чем он пишет, относится ли это к внешней политике, как это воспринимать и использовать», – пояснил американский госсекретарь.

В декабре пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков говорил, что в Кремле считают сообщения президента США Дональда Трампа в Twitter официальными заявлениями, о них докладывается президенту России Владимиру Путину.

Вместе с тем, СМИ сообщали, что глава американского государства Дональд Трамп тратит по четыре-восемь часов в день на Twitter и просмотр телевизора.

В связи с этим нынешний глава аппарата Белого дома Джон Келли предпринимает попытки убедить Трампа тратить меньше времени на просмотр телевизора и соцсети. А Райнс Прибэс, который занимал данный пост до Келли, с переменным успехом старался приучить Трампа являться на службу в 09.00 или хотя бы 09.30 утра.