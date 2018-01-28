Авиация возобновила поиски пропавшего в Японском море судна

К поискам пропавшего в Японском море судна «Восток» подключились два самолета МЧС России Бе-200, сообщил представитель морского спасательно-координационного центра «Владивосток».

По его словам, в любой момент к поисковым работам может присоединиться вертолет Ми-8. «Район поиска постепенно смещается на юг, и у летчиков, и у судов есть своя территория поиска», – приводит его слова РИА «Новости».

Представитель МЧС добавил, что людей с «Востока» найти пока не удалось.

Как сообщил директор компании-судовладельца «ДВ-Флот» Станислав Мальчевский, его другое судно «Океан» еще продолжает идти к месту поисков, из-за волнения моря судно не может развить большую скорость.

Накануне сообщалось, что в Японском море в районе поисков рыболовецкого судна «Восток» найдены два спасательных плота; один из них вскоре подняли, на людей на нем не оказалось.

Напомним, рыболовецкое судно «Восток» пропало в Японском море 25 января. Операцию по поиску судна осложнило резкое ухудшение погоды в данном районе. Одной из причин исчезновения траулера специалисты называли шторм.