Путин поздравил Земана с победой на выборах

Российский президент Владимир Путин в телеграмме поздравил Милоша Земана с переизбранием на пост главы Чехии, сообщили в Кремле.

Путин подчеркнул, что результаты прошедших в Чехии выборов подтвердили «высокий авторитет Милоша Земана как опытного и ответственного политика, претворяющего в жизнь интересы и чаяния чешского народа», говорится в сообщении на сайте Кремля.

В тексте поздравления Путин отметил, что в России высоко ценят принципиальную позицию Милоша Земана в пользу развития дружественных российско-чешских отношений и взаимовыгодного сотрудничества.

Путин также выразил готовность продолжать совместную конструктивную работу в рамках двусторонних отношений и международной повестки и пожелал Земану здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности.

Ранее в воскресенье стало известно, что Милош Земан переизбран президентом Чехии. Он получил 51,36% голосов избирателей. За его соперника – экс-главу Академии наук Чехии Иржи Драгоша проголосовали 48,63% избирателей. Явка избирателей составила 66,6%.

Второй тур выборов президента Чехии прошел 26 и 27 января.