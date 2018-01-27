Милош Земан официально признан победителем президентских выборов в Чехии

Милош Земан переизбран президентом Чехии. Он получил 51,36% голосов избирателей. За его соперника – экс-главу Академии наук Чехии Иржи Драгоша проголосовали 48,63% избирателей. Явка избирателей составила 66,6%, сообщило Чешское статистическое управление.

Против Земана проголосовали Прага и прилегающие к ней районы, остальные регионы поддержали действующего главу Чехии, передает ТАСС.

Сообщается также, что Драгошв выступлении перед своими сторонниками признал поражение и поздравил с победой Земана. Его выступление транслировало республиканское ТВ.



«Мы не победили на этих выборах, но мы и не проиграли их. Я горжусь тем, что мы своим участием в выборах подняли огромную волну энергии. Уверен, что эта энергия не исчезнет, что она останется на благо республик», – передает РИА «Новости» слова Драгоша.



При этом он отметил, что не намерен уходить после выборов из общественной жизни страны.



Напомним, ранее сообщалось, что после предварительного подсчета результатов голосования на 95% избирательных участков действующий глава Чехии Милош Земан набрал 52,26% голосов и стал недосягаемым для своего оппонента Йиржи Драгоша.