Милош Земан набрал 52% на президентских выборах в Чехии

После предварительного подсчета результатов голосования на 95% избирательных участков действующий глава Чехии Милош Земан набрал 52,26% голосов и стал недосягаемым для своего оппонента Йиржи Драгоша, за которого проголосовали 47,8% избирателей, сообщило республиканское статуправление.

«За Земана проголосовали около 2,64 млн человек, за Драгоша – около 2,42 млн человек. Земан победил в 11 из 13 краев страны, проиграв только в Праге и Центрально-чешском крае», – передает РИА «Новости» сообщение статуправления.

Напомним, второй тур выборов президента Чехии прошел 26 и 27 января.

Ранее Драгош утверждал, что российские спецслужбы якобы проявляют заинтересованность в переизбрании Земана на новый срок. Земан счел такое заявление оскорбительным для избирателей, которых пытаются представить «толпой, манипулируемой иностранными разведками».