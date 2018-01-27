Аваков нашел новых врагов украинской государственности

Бывший директор «Укрспирта» Михаил Лабутин, подозреваемый в растратах, вместе со своими соратниками готовил теракты против государственных учреждений, заявил украинский министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Речь идет о большой группе злоумышленников, совершившей несколько заказных убийств и покушений на убийств в городе Киев», – приводятся его слова на сайте МВД Украины.

«Группа боевиков готовила террористические атаки на государственные учреждения, в том числе и устранение ряда государственных функционеров, министра и других должностных лиц», – добавил Аваков.

Напомним, 25 января Лабутин был арестован в Румынии, сейчас решается вопрос о его эстрадиции на родину. Экс-директора «Укрспирта» подозревают в растрате 261 млн гривен (около 500 млн рублей).

В Генпрокуратуре Украины заявили, что Лабутин возглавлял преступную группу, которая в мае прошлого года убила советника директора «Укрспирта» Виктора Панкова.