Эксперты оценили пользу голосовых комментариев к видео на YouTube

Как отмечает The Verge, нововведение доступно лишь ограниченной группе пользователей в США. Для использования функции необходимо приложение YouTube на iOS-устройствах. Авторы могут кликнуть на значок звуковой волны при ответе на комментарий, записать голосовой ответ и опубликовать его в качестве комментария. Прослушивать их могут пользователи мобильного приложения YouTube на iOS или Android. На других платформах функция пока недоступна.

Голосовые ответы сопровождаются кнопкой для просмотра транскрипции, что помогает улучшать систему автоматического распознавания речи YouTube. Это позволяет обучать ее на различных акцентах и диалектах, становясь дополнительным источником данных для развития технологий платформы.

Стоит отметить, что YouTube неоднократно пытался ввести новый функционал, но не всегда успешно. Например, в 2015 году YouTube запустил отдельное приложение YouTube Gaming, предназначенное для стриминга игр, однако проект не смог привлечь значительную аудиторию и был закрыт в 2019 году.

«YouTube придумывает различные новые функции. Но их ценность может сойти на нет из-за серьезных проблем в модерации контента. Она не справляется со своей работой и предвзято относится к российским блогерам, СМИ, музыкантам. В итоге мы наблюдаем, как спокойно мошенники орудуют на YouTube, распространяется большое количество противоправного контента, который площадка не желает удалять. В итоге YouTube можно назвать опасной площадкой в интернете. И Google мало что делает, чтобы это исправить», – отметил управляющий партнер агентства «Смена» (Группа AIC) Артем Геллер.

Он посоветовал российским пользователям выбрать более безопасные отечественные онлайн-платформы. Качественные аналоги YouTube уже есть, например, «VK Видео» и RUTUBE.

«Создается впечатление, что YouTube не может или не хочет признавать, что основная проблема – модерация платформы. Но вместо того чтобы уделить время этой проблеме, Google всерьез тратит время и ресурсы на то, чтобы авторы могли оставлять голосовые сообщения. Это похоже на насмешку над людьми, которые пострадали от мошенников на YouTube или стали жертвой западной пропаганды», – добавил эксперт РОЦИТ, журналист, резидент проекта «Телега Online» Илья Гогуа.

Он отметил, что отечественные аналоги YouTube абсолютно точно понимают, что в приоритете должна быть безопасность пользователей.