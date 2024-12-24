  • Новость часаМедведев назвал число добровольцев, заключивших контракт с Минобороны в 2024 году
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Санду готова пойти ва-банк ради спасения киевского режима
    Эксперт оценил возможности Украины создать ракету для удара по Москве
    Раскрыты детали участия военной контрразведки Украины в незаконном возвращении Саакашвили в Грузию
    Сломать гегемона. Еще раз об исторической миссии России
    ВС России поразили военные аэродромы и арсеналы ВСУ
    Мосгорсуд приговорил американца Спектора к 15 годам за шпионаж
    Российский сухогруз потерпел крушение в Средиземном море
    FP: Европа готовит план по развертыванию войск на Украине
    Эксперты оценили угрозы Зурабишвили свергнуть «Грузинскую мечту»
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский отверг мирные инициативы Орбана

    Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германии предстоят самые грязные выборы в истории

    Предстоящая в Германии избирательная кампания будет ожесточенной. Личные нападки и популистские обещания уже давно вытеснили фактическую политику, а раскол между партиями глубок, как никогда. Вопрос в том, как долго немцы будут терпеть этот политический театр.

    4 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Распятый солдат как символ современной Украины

    В истории с пытками и «распятием» за провинности в одной из бригад ВСУ, как в капле воды, отражается всё, что происходит с украинским обществом. Но самое главное – узнаём семена садизма и злобы, шакальего самодовольства, которое повсюду сеет украинская власть.

    15 комментариев
    24 декабря 2024, 15:21 • Новости дня

    Эксперты оценили пользу голосовых комментариев к видео на YouTube

    YouTube анонсировал тестирование новой функции, позволяющей авторам видео отвечать на комментарии с помощью голосовых сообщений. Российские эксперты считают, что вместо того, чтобы обезопасить платформу от мошенников и пропаганды, Google тратит время и ресурсы на бесполезное обновление.

    Как отмечает The Verge, нововведение доступно лишь ограниченной группе пользователей в США. Для использования функции необходимо приложение YouTube на iOS-устройствах. Авторы могут кликнуть на значок звуковой волны при ответе на комментарий, записать голосовой ответ и опубликовать его в качестве комментария. Прослушивать их могут пользователи мобильного приложения YouTube на iOS или Android. На других платформах функция пока недоступна.

    Голосовые ответы сопровождаются кнопкой для просмотра транскрипции, что помогает улучшать систему автоматического распознавания речи YouTube. Это позволяет обучать ее на различных акцентах и диалектах, становясь дополнительным источником данных для развития технологий платформы.

    Стоит отметить, что YouTube неоднократно пытался ввести новый функционал, но не всегда успешно. Например, в 2015 году YouTube запустил отдельное приложение YouTube Gaming, предназначенное для стриминга игр, однако проект не смог привлечь значительную аудиторию и был закрыт в 2019 году.

    «YouTube придумывает различные новые функции. Но их ценность может сойти на нет из-за серьезных проблем в модерации контента. Она не справляется со своей работой и предвзято относится к российским блогерам, СМИ, музыкантам. В итоге мы наблюдаем, как спокойно мошенники орудуют на YouTube, распространяется большое количество противоправного контента, который площадка не желает удалять. В итоге YouTube можно назвать опасной площадкой в интернете. И Google мало что делает, чтобы это исправить», – отметил управляющий партнер агентства «Смена» (Группа AIC) Артем Геллер.

    Он посоветовал российским пользователям выбрать более безопасные отечественные онлайн-платформы. Качественные аналоги YouTube уже есть, например, «VK Видео» и RUTUBE.

    «Создается впечатление, что YouTube не может или не хочет признавать, что основная проблема – модерация платформы. Но вместо того чтобы уделить время этой проблеме, Google всерьез тратит время и ресурсы на то, чтобы авторы могли оставлять голосовые сообщения. Это похоже на насмешку над людьми, которые пострадали от мошенников на YouTube или стали жертвой западной пропаганды», – добавил эксперт РОЦИТ, журналист, резидент проекта «Телега Online» Илья Гогуа.

    Он отметил, что отечественные аналоги YouTube абсолютно точно понимают, что в приоритете должна быть безопасность пользователей.

    23 декабря 2024, 18:40 • Новости дня
    Директора филиала «Ставэлектросети» уволили после видео с корпоратива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директора минераловодского филиала «Ставэлектросети» уволили после скандального видео с корпоратива по случаю Дня энергетика.

    Как прокомментировал видео гендиректор «Ставэлектросети» Сергей Крынин, дирекция не знала о проведении этого мероприятия, так как было распоряжение отказаться от празднований в связи с СВО, передает РИА «Новости». «Сейчас не до праздников, есть другие, более значимые вещи», – заявил он.

    Крынин также отметил, что корпоратив был организован на личные средства сотрудников, и предприятие не имело к нему отношения. В настоящее время проводится служебное расследование в отношении одного из сотрудников, который на видео танцевал со стриптизершей.

    Видео с корпоративного вечера ставропольских энергетиков, на котором присутствовали приглашенные танцовщицы, ранее распространилось в социальных сетях.

    В прошлом году журналистов волгоградского телеканала уволили за вечеринку в стиле супергероев.

    Коментарии (18)
    23 декабря 2024, 22:23 • Новости дня
    Келлог рассказал, каким Трамп видит урегулирование конфликта на Украине

    Келлог рассказал о цели Трампа по урегулированию конфликта на Украине

    Келлог рассказал, каким Трамп видит урегулирование конфликта на Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Будущий специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог рассказал, каким избранный президент США хочет видеть мир между Россией и Украиной.

    В эфире Fox Business Келлог сообщил, что Трамп стремится к «справедливому, устойчивому, безопасному» миру между Россией и Украиной. Однако детали Келлог раскрывать отказался.

    Напомним, Келлог заявил, что Россия и Украина, по его мнению, готовы к переговорам о завершении конфликта. По данным СМИ, Келлог намерен посетить Киев в следующем месяце. Сам Трамп заявил, что хочет начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинскими представителями с целью урегулирования конфликта на Украине.

    Коментарии (15)
    24 декабря 2024, 12:22 • Видео
    Санду готовится напасть на Приднестровье

    В Службе внешней разведки России заявили, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку военного плана по вторжению в Приднестровье. Судя по всему, к этому Кишинев подбивают из Киева, но молдавские власти во всем винят Россию. Что происходит?

    Коментарии (2)
    23 декабря 2024, 19:38 • Новости дня
    В Госдуме опровергли слухи о возможной блокировке WhatsApp
    В Госдуме опровергли слухи о возможной блокировке WhatsApp
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Слухи о возможной блокировке популярного мессенджера WhatsApp не соответствуют действительности, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

    Боярский отметил, что на данный момент никакой информации на этот счет нет, передает ТАСС.

    Напомним, Роскомнадзор принудительно включил мессенджер WhatsApp в реестр организаторов распространения информации в России.

    Ранее сообщалось, что Telegram и WhatsApp в 2024 году заняли ведущие позиции среди каналов получения новостей.

    Коментарии (11)
    24 декабря 2024, 11:44 • Новости дня
    Подростка с родителями решили выдворить из России за нападение с ножом в школе
    Подростка с родителями решили выдворить из России за нападение с ножом в школе
    @ Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Прикубанский районный суд в Краснодаре признал подростка виновным по статье о хулиганстве за удар ножом сверстника и оштрафовал его на 30 тыс. рублей, после чего его выдворят из России вместе с родителями.

    Прикубанский райсуд вынес приговор подростку, ударившему ножом своего сверстника в ходе конфликта в школе. Суд признал его виновным по статье о хулиганстве и назначил наказание в виде штрафа. Размер штрафа составил 30 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

    В пресс-службе судов Краснодарского края добавили, что после уплаты штрафа подросток вместе с родителями будет выдворен за пределы Российской Федерации. Это решение было принято с учетом возраста подсудимого и других обстоятельств дела.

    «Рассмотрев материалы, суд признал молодого человека виновным», – говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале пресс-службы судов. В тексте содержится информация о том, что меры были приняты для обеспечения безопасности в регионе и предотвращения подобных инцидентов в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи возбудили уголовное дело по факту халатности и хулиганства после инцидента в школе Краснодара, где ученик причинил ножевые ранения двум сверстникам, всего в конфликте пострадали пятеро детей.

    Прикубанский районный суд Краснодара избрал меру пресечения подростку, ограничив его действиями, но не арестовав.

    Суд в Краснодаре решил выдворить из страны родителей несовершеннолетнего, обвиняемого в нападении.

    Коментарии (18)
    24 декабря 2024, 06:58 • Новости дня
    Названы регионы России, в которых запретят майнинг

    Власти России постановили запретить майнинг в ряде регионов страны

    Названы регионы России, в которых запретят майнинг
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Правительство вводит запрет на майнинг с 1 января в нескольких регионах, включая Дагестан, Чечню, а также новые регионы России, следует из соответствующего постановления.

    Ограничения будут действовать до 15 марта 2031 года. Запрет касается Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.

    Кроме того, часть территорий Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края также подпадает под временные ограничения в периоды пикового энергопотребления. Для 2025 года эти периоды определены с 1 января по 15 марта, а в последующие годы – с 15 ноября по 15 марта.

    В постановлении указано, что будет запрещен майнинг цифровой валюты, включая участие в майнинг-пуле.

    Представители кабмина пояснили, что список регионов может корректироваться по решениям правкомиссии по вопросам развития электроэнергетики. Основная цель ограничений – сохранение баланса энергопотребления в соответствии с запросами промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре был принят закон, который регулирует налогообложение цифровой валюты, включая майнинг. Замглавы Минэнерго Евгений Грабчак указывал, что майнинг в некоторых регионах России будет запрещен из-за дефицита электроэнергии.

    Коментарии (14)
    24 декабря 2024, 10:31 • Новости дня
    МИД подтвердил крушение российского сухогруза в Средиземном море

    МИД подтвердил крушение российского сухогруза «Урса Майор» в Средиземном море

    МИД подтвердил крушение российского сухогруза в Средиземном море
    @ Михаил Голенков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российский сухогруз «Урса Майор» затонул в международных водах Средиземного моря после взрыва в машинном отделении, 14 из 16 членов экипажа спасены, сообщает департамент ситуационно-кризисного центра МИД.

    В Telegram-канале ведомства подтверждено, что российский сухогруз «Урса Майор» затонул в Средиземном море.

    Причиной происшествия стал взрыв в машинном отделении судна, после чего оно затонуло в международных водах. Спасательные службы доставили их в порт Картахена в испанской провинции Мурсия.

    На место происшествия были направлены дежурные смены ДСКЦ, Ситцентра Минтранса и РЗУ, которые продолжают следить за ситуацией и поддерживать связь с соответствующими службами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в международных водах между Испанией и Алжиром российское судно Ursa Major потерпело крушение после взрыва в машинном отделении, были спасены 14 членов экипажа, а двое числятся пропавшими без вести.

    Коментарии (22)
    23 декабря 2024, 21:15 • Новости дня
    Швейцария заморозила частные российские активы без участия владельцев

    Около 1,45 млрд долларов российских активов заморожены в Швейцарии без участия владельцев

    Швейцария заморозила частные российские активы без участия владельцев
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В Швейцарии без участия владельцев заморожены частные активы из России на сумму около 1,45 млрд долларов в рамках санкций.

    Как передает РИА «Новости», швейцарские власти заморозили около 1,45 млрд долларов частных активов из Российской Федерации без слушания их владельцев. Об этом сообщила глава отдела коммуникации Государственного секретариата по экономике Швейцарии Антье Берчи. Эти действия осуществлены в рамках санкций против России.

    Швейцария, несмотря на то что не является членом ЕС и НАТО, с 24 февраля 2022 года присоединилась к большинству европейских санкций против России. В результате этого решения швейцарские власти заблокировали 7,9 млрд долларов российских частных активов. Из этой суммы средства на сумму 1,45 млрд долларов заморожены на так называемой суперпровизорной основе, когда решение принимается без участия и заслушивания владельцев активов.

    Помимо этого, Швейцария заблокировала активы российского Центробанка на сумму 7,4 млрд швейцарских франков, что составляет около 8,23 млрд долларов. Швейцарские власти продолжают внимательно следить за международными обсуждениями, касающимися возможности конфискации этих замороженных активов Российского государства и Центрального банка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС обсуждает два варианта конфискации замороженных активов России, включая судебные решения как основу для изъятия и возможность отказаться от судебных процедур, лишь произведя расчет ущерба. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил агентству Bloomberg о необходимости проработки юридических аспектов конфискации, чтобы минимизировать риски для финансовой стабильности.

    Коментарии (10)
    24 декабря 2024, 00:26 • Новости дня
    Совет улемов ДУМ отозвал фетву о многоженстве

    Совет улемов ДУМ России отозвал фетву о многоженстве после реакции Генпрокуратуры

    Совет улемов ДУМ отозвал фетву о многоженстве
    @ Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После реакции Генпрокуратуры Совет улемов Духовного управления мусульман России решил отозвать фетву, разрешающую религиозное многоженство, сообщил председатель совета Шамиль Аляутдинов.

    Как сообщается в Telegram Аляутдинова, Совет улемов принял соответствующее решение «в связи с появившейся в СМИ информацией о том, что Генпрокуратура призвала отменить фетву», а также «в связи с реакцией российской общественности». «На то Божья воля, и Совет улемов ДУМ РФ не видит смысла вступать в полемику», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Совет улемов принял фетву, которая разрешает религиозное многоженство для мусульман с соблюдением ряда условий.

    Муфтий Равиль Гайнутдин уверял, что фетва направлена на защиту жен и детей и не нарушает светские законы, так как касается только религиозных браков. В то же время политолог Илья Ухов заявил, что такой шаг, наоборот, может создать проблемы для женщин и детей.

    Богослов Сергей Худиев указал, что официальное признание полигамии государством означало бы, что за женщиной подразумевается заведомо более низкий статус. Полигамия также предполагает резкое социальное неравенство. Он подчеркнул, что среди мусульман абсолютное большинство браков является моногамными.

    Генеральная прокуратура России направила представление председателю ДУМ. По мнению надзорного ведомства, фетва противоречит действующему законодательству страны и основам государственной семейной политики.

    Коментарии (52)
    23 декабря 2024, 18:24 • Новости дня
    В Кремле привели подробности встречи Путина и Фицо

    Ушаков: Путин и Фицо обсудили ситуацию на Украине

    В Кремле привели подробности встречи Путина и Фицо
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече в Москве президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо уделили особое внимание ситуации вокруг Украины, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Лидеры уделили серьезное внимание энергетическим вопросам и различным инициативам по ситуации на Украине, сообщил Ушаков, передает ТАСС.

    «Серьезно затрагивали тему энергетики. Также лидеры достаточно глубоко обсудили складывающуюся ситуацию вокруг Украины, различные инициативы на этот счет», – сказал он.

    Ушаков отметил, что обе стороны остались довольны итогами переговоров.

    Накануне премьер Словакии Фицо приехал в Кремль. Фицо заявил, что совершил визит в Москву в ответ на заявление Зеленского о прекращении транзита газа. Президент Литвы Гитанас Науседа выразил недовольство визитом премьер-министра Роберта Фицо в Москву на встречу с Владимиром Путиным.

    Коментарии (2)
    24 декабря 2024, 11:23 • Новости дня
    FP: Европа готовит план по развертыванию войск на Украине
    FP: Европа готовит план по развертыванию войск на Украине
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Франция предложила создать коалицию европейских государств для постоянного размещения на Украине миротворческих сил, что может потребовать направить от 75 до 90 тыс. военнослужащих, пишет Foreign Policy.

    Как сообщает Foreign Policy, президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать коалицию европейских стран для развертывания сухопутных войск на Украине. По подсчетам автора издания, для этого потребуется направить минимум 25-30 тыс. военнослужащих, а с учетом ротации может потребоваться до 90 тыс. человек.

    Для реализации такой миссии Европе потребуется несколько месяцев на подготовку, включая общевойсковое обучение, говорится в материале. Также необходима четкая стратегия выхода, чтобы развертывание сил не стало постоянным, отмечает автор.

    Европейским странам потребуется компромисс, учитывая недостаточную готовность военного потенциала. Это может включать перераспределение сил из других миротворческих миссий, таких как на Западных Балканах или в Африке, а также вывод подразделений из миссий ООН на Ближнем Востоке, пишет FP.

    Подчеркивается, что поддержка США будет важна для успеха миссии, даже если Вашингтон не предоставит войска. Американская помощь потребуется в планировании, логистике и разведке, а размещение американских оперативных сил в Польше может усилить сдерживание, сказано в статье.

    Отмечается, что европейские войска должны быть готовы к масштабным боевым действиям против России, а механизированные бригады должны включать основные боевые танки, бронетранспортеры и системы противовоздушной обороны. Также необходимо присутствие боевой авиации в воздушном пространстве Украины.

    Ранее Reuters сообщало, что несколько европейских стран рассматривают возможность отправки на Украину контингента из 100 тыс. военных.

    Коментарии (20)
    23 декабря 2024, 19:22 • Новости дня
    Премьер Гренландии заявил Трампу, что остров не продается

    Премьер Гренландии отверг возможность продажи острова после заявления Трампа

    Премьер Гренландии заявил Трампу, что остров не продается
    @ Reinhard Pantke/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Гренландии Мюте Эгеде решительно заявил, что остров не будет продан, несмотря на слова избранного президента США Дональда Трампа о важности владения и контроля над Гренландией.

    «Гренландия наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться», – заявил он в интервью агентству Ritzau, передает ТАСС.

    При этом Эгеде подчеркнул, что Гренландия должна сохранять открытость для сотрудничества и торговли со всем миром, особенно с ближайшими соседями.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что ради национальной безопасности и свободы во всем мире США считают необходимыми владение и контроль над Гренландией.

    Коментарии (19)
    23 декабря 2024, 19:46 • Новости дня
    Skoda и Volkswagen отзывают более 55 тыс. автомобилей в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Росстандарт объявил об отзыве более 55 тыс. автомобилей Skoda Rapid и Volkswagen Polo в России из-за риска накопления электростатического заряда на топливных магистралях.

    Компания ООО «АГР» добровольно отзывает 31 741 автомобиль Skoda Rapid и 23 943 автомобиля Volkswagen Polo, сообщает ТАСС. Отзыв касается машин, проданных с 2014 по 2023 годы, чьи VIN-коды указаны в приложении к сообщению.

    Причиной отзыва стал риск накопления электростатического заряда на топливных магистралях автомобилей Skoda Rapid и Volkswagen Polo. Он может возникать при длительной работе в режиме холостого хода и экстремально низких температурах, ниже минус 35 градусов. В редких случаях это может привести к разрушению материала топливопровода.

    В сообщении также отмечается, что данная мера принята в рамках внутренней программы постоянного контроля состояния автомобилей. Владельцы указанных машин будут уведомлены и смогут обратиться в сервисные центры для устранения проблемы.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, концерн Volkswagen больше не проводит в России отзывные кампании в отношении автомобилей, в которых выявлены недостатки.

    Коментарии (19)
    24 декабря 2024, 01:57 • Новости дня
    Клинтон госпитализирован в Вашингтоне
    Клинтон госпитализирован в Вашингтоне
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший президент США Билл Клинтон был доставлен в больницу в Вашингтоне с повышенной температурой, сообщил его помощник.

    По словам помощника, 78-летний Клинтон сохраняет хорошее настроение и выразил благодарность за оказанную медицинскую помощь, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

    «Бывший президент будет в порядке, у него началась лихорадка, он решил провериться. Он в сознании», – приводит слова помощника РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2021 году Клинтон был госпитализирован в США с заражением крови.

    Коментарии (14)
    24 декабря 2024, 13:12 • Новости дня
    Раскрыты детали участия военной контрразведки Украины в незаконном возвращении Саакашвили в Грузию
    Раскрыты детали участия военной контрразведки Украины в незаконном возвращении Саакашвили в Грузию
    @ Evgen Kotenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Скрывающийся от грузинского правосудия замначальника военной контрразведки Украины Георгий Лорткипанидзе, экс-заместитель министра внутренних дел Грузии, является организатором незаконного возвращения в Грузию в 2021 году Михаила Саакашвили, показал на судебном процессе в Тбилиси во вторник водитель трайлера, доставивший экс-президента, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Водитель Элгуджа Цомая, который регулярно осуществлял перевозки продукции между Грузией и Украиной, рассказал, что познакомился в Киеве с Лорткипанидзе в ресторане.

    Вскоре после этого Лорткипанидзе связался с Цомая и попросил помочь доставить в Грузию Саакашвили.

    «Я согласился. В трайлере была молочная продукция. Недалеко от Одесского порта, после моего разговора с Лорткипанидзе, на какой-то черной машине с водителем по имени Юра приехал Саакашвили. Я пересадил его к себе. В моей машине есть кровать, на нее залез Саакашвили. Мы прошли в порту досмотр и въехали на судно. Когда мы добрались до Грузии, Саакашвили перебрался в холодильник», – рассказал Цомая.

    По его словам, в Грузии в порту Поти Саакашвили, несмотря на договоренности, никто не встретил.

    «Когда нас никто не встретил, я решил поехать в Абашу, там у меня дом. Потом повез Саакашвили в Тбилиси. По дороге я получил сообщение на телефон с просьбой присмотреть за ним. Не мог же я оставить его на улице? Купили еду, покушали. Я отвез его в Тбилиси на свою квартиру», – сказал водитель.

    «На второй день, когда я заливал в свою машину в Тбилиси бензин, меня остановила полиция и спросила, кто у меня дома. Повезли домой, там уже было много полиции. После этого я Саакашвили не видел», – рассказал Цомая.

    Саакашвили с момента ареста в октябре 2021 года отбывает шестилетнее заключение за коррупцию и злоупотребление служебными полномочиями. Против него ведется еще несколько дел, включая незаконное пересечение границы. Экс-президент с жалобами на здоровье находится под арестом в тбилисской клинике «Вивамеди».

    Ранее сообщалось, как Саакашвили прибыл в Грузию в контейнере с продуктами. Позднее было названо имя организатора переправки Саакашвили в Грузию в контейнере со сметаной.

    Коментарии (8)
    23 декабря 2024, 20:39 • Новости дня
    В Калининграде осудили американца за попытку похищения ребенка

    Суд Калининграда приговорил американца к шести годам за попытку похищения ребенка

    В Калининграде осудили американца за попытку похищения ребенка
    @ OblSud_klg

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ленинградский районный суд Калининграда вынес приговор гражданину США за похищение несовершеннолетнего и попытку незаконно вывезти его из России.

    Американец приговорен к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 100 тыс. рублей за попытку незаконного вывоза из России своего четырехлетнего сына, передает ТАСС. Приговор вступил в законную силу, скоро осужденный будет переведен из СИЗО в колонию.

    Руководитель пресс-службы Калининградского областного суда Марина Бучная отметила, что осужденный имеет право ходатайствовать об отбытии наказания в США. На данный момент подобное ходатайство не подано.

    Суд установил, что 27 июля 2023 года американец прибыл в Калининград для встречи с сыном, гражданином России. Без согласия матери 29 июля он попытался вывезти ребенка за границу, используя автомобиль для поездки в поселок Липовка Мамоновского городского округа. При пересечении границы через лес и болотистую местность он был задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ России.

    Мужчине были предъявлены обвинения по статьям о похищении несовершеннолетнего и покушении на незаконное пересечение государственной границы. Уголовное дело сопровождалось УФСБ России по Калининградской области, а действия осужденного были квалифицированы по нескольким статьям УК РФ.

    В сентябре в Краснодаре семейную пару заподозрили в попытке похищения ребенка. В июле в столице мужчина подбежал к женщине с младенцем и выхватил ребенка у нее из рук, а после чего попытался сбежать.

    Коментарии (12)
    Главное
    США намерены построить две АЭС в Польше
    Шольц назвал нынешние времена «чертовски суровыми»
    Власти Грузии пообещали не допустить разделения общества на «правильных» и «русских»
    МИД обвинил Эстонию в создании очередей на границе
    Маск предложил «Википедии» 1 млрд долларов за новое название
    Телеведущая Татьяна Лазарева получила срок за пропаганду терроризма
    Подростка с родителями решили выдворить из России за нападение с ножом в школе

    Украина специально наносит газовый удар по европейцам

    Последняя надежда на сохранение транзита газа через Украину с нового года канула в лету. Украинский президент поставил крест даже на тех альтернативных вариантах, которые Киев сам раньше предлагал. Среди основных пострадавших – Венгрия, Словакия, Австрия, Молдавия и сама Украина. Что Россия уже сделала и может сделать еще для того, чтобы помочь европейцам и себе? Подробности

    Перейти в раздел

    2024 год показал украинцам их главного врага

    Жизнь украинцев в 2024 году значительно осложнилась. Повышены налоги и военные сборы, транспортные, медицинские и коммунальные услуги также дорожают. При этом ужесточение мобилизации и распространение феномена «бусификации» усиливают и без того колоссальное давление на общество. По мнению экспертов, все это привело к тому, что теперь украинцы воспринимают как главного врага не Россию, а офис Зеленского. Подробности

    Перейти в раздел

    Что делает «Орешник» принципиально новым оружием

    «Историческое событие в ракетно-космической области». Такими словами президент Владимир Путин охарактеризовал появление у России новейшей ракеты «Орешник». Какие именно характеристики подтверждают уникальные возможности данного вида оружия и почему оно является принципиально важным шагом вперед? Подробности

    Перейти в раздел

    Санду готова пойти ва-банк ради спасения киевского режима

    Молдавские власти категорически опровергают заявления Службы внешней разведки России о разработке Кишиневом плана военного вторжения Приднестровья. Однако есть целый ряд признаков и причин, по которым сведения российской разведки выглядят куда убедительнее оправданий Молдавии. Зачем президенту Молдавии Майе Санду идти на подобное обострение – и именно сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала

    Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Санду готовится напасть на Приднестровье

      В Службе внешней разведки России заявили, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку военного плана по вторжению в Приднестровье. Судя по всему, к этому Кишинев подбивают из Киева, но молдавские власти во всем винят Россию. Что происходит?

    • Фицо в Москве и новая истерика Зеленского

      Владимир Зеленский потребовал от спецслужб Словаки проверить деятельность премьера этой страны Роберта Фицо. Повод – визит словацкого политика в Москву и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это уже вторая истерика Зеленского из-за словаков в последние дни, а дальше будет только хуже.

    • Еще две страны Евросоюза пошли против Киева

      Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал Киеву крупный конфликт в случае, если Украина, как собирается, остановит перекачку газа из России. В то же время вероятный будущий премьер Болгарии Бойко Борисов отказался от соглашения с Киевом об оборонном сотрудничестве, хотя раньше выступал «за». Для Владимира Зеленского настают плохие времена.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............