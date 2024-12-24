Названы регионы России, в которых запретят майнинг

Власти России утвердили запрет майнинга в ряде регионов страны

Tекст: Антон Антонов

Ограничения будут действовать до 15 марта 2031 года. Запрет касается Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.

Кроме того, часть территорий Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края также подпадает под временные ограничения в периоды пикового энергопотребления. Для 2025 года эти периоды определены с 1 января по 15 марта, а в последующие годы – с 15 ноября по 15 марта.

В постановлении указано, что будет запрещен майнинг цифровой валюты, включая участие в майнинг-пуле.

Представители кабмина пояснили, что список регионов может корректироваться по решениям правкомиссии по вопросам развития электроэнергетики. Основная цель ограничений – сохранение баланса энергопотребления в соответствии с запросами промышленности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре был принят закон, который регулирует налогообложение цифровой валюты, включая майнинг. Замглавы Минэнерго Евгений Грабчак указывал, что майнинг в некоторых регионах России будет запрещен из-за дефицита электроэнергии.