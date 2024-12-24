Предстоящая в Германии избирательная кампания будет ожесточенной. Личные нападки и популистские обещания уже давно вытеснили фактическую политику, а раскол между партиями глубок, как никогда. Вопрос в том, как долго немцы будут терпеть этот политический театр.0 комментариев
Нефть подорожала на опасениях вокруг спроса и предложения
Мировые цены на нефть выросли на опасениях вокруг спроса и предложения
Мировые цены на нефть во вторник начали умеренно расти на опасениях вокруг баланса спроса и предложения на рынке.
Цена мартовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.37 поднималась на 0,41% – до 72,62 доллара за баррель, а февральских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,4%, до 69,52 доллара, передает РИА «Новости».
Потенциальный рост цен на этой неделе будет ограничен сохраняющимися опасениями по поводу роста предложения, отмечает Bloomberg со ссылкой на управляющего директора Tickmill Джозефа Дахрие.