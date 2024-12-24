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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германии предстоят самые грязные выборы в истории

    Предстоящая в Германии избирательная кампания будет ожесточенной. Личные нападки и популистские обещания уже давно вытеснили фактическую политику, а раскол между партиями глубок, как никогда. Вопрос в том, как долго немцы будут терпеть этот политический театр.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Распятый солдат как символ современной Украины

    В истории с пытками и «распятием» за провинности в одной из бригад ВСУ, как в капле воды, отражается всё, что происходит с украинским обществом. Но самое главное – узнаём семена садизма и злобы, шакальего самодовольства, которое повсюду сеет украинская власть.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как НЛО могут помешать Трампу

    Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние и внешние вопросы, ударив по дееспособности администрации нового президента.

    5 комментариев
    24 декабря 2024, 09:12 • Новости дня

    Нефть подорожала на опасениях вокруг спроса и предложения

    Мировые цены на нефть выросли на опасениях вокруг спроса и предложения

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть во вторник начали умеренно расти на опасениях вокруг баланса спроса и предложения на рынке.

    Цена мартовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.37 поднималась на 0,41% – до 72,62 доллара за баррель, а февральских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,4%, до 69,52 доллара, передает РИА «Новости».

    Потенциальный рост цен на этой неделе будет ограничен сохраняющимися опасениями по поводу роста предложения, отмечает Bloomberg со ссылкой на управляющего директора Tickmill Джозефа Дахрие.

    23 декабря 2024, 13:39 • Новости дня
    Путин: Льготная ипотека позволила выйти на рекордные темпы строительства жилья

    Tекст: Дарья Григоренко

    Льготная ипотека позволила выйти на рекордные темпы строительства жилья, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Льготные кредиты занимают весомую долю – порядка 16%, или свыше 17 трлн рублей, из них более 10 триллионов приходится на льготные ипотечные программы. Результат такой поддержки заметен, если взять субсидирование ипотеки, то в том числе с помощью этого инструмента сотни тысяч семей улучшили свои жилищные условия, а наш строительный комплекс вышел на рекордные объемы ввода жилья», – сказал глава государства.

    «Сегодня мы еще обсудим более подробно, как идет субсидирование кредитов, какой они дают эффект для работы предприятий, трудовых коллективов и целых отраслей, для расширения производственных возможностей нашей экономики», – отметил Путин, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Путин поручил донастроить льготные кредитные программы в России, «дополнительно нацелить их на обеспечение технологического суверенитета страны и развития экономики предложения», пишет ТАСС.

    «В том числе нужно проанализировать справедливость распределения рисков роста ключевой ставки между банками, заемщиками и федеральным бюджетом», – добавил президент.

    Он подчеркнул, что необходимо отслеживать эффективность льготного кредитования, вести мониторинг, что важно в условиях высокой ключевой ставки. Как указал российский лидер, нельзя допускать, чтобы финансовые лимиты по объявленным программам поддержки были исчерпаны.

    Ранее Путин предложил распространять льготную семейную ипотеку под 6% на вторичное жилье в регионах, где малодоступно новое строительство. В четверг российский лидер в ходе прямой линии и большой пресс-конференции отметил, что никаких лимитов по семейной ипотеке больше не будет.

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    23 декабря 2024, 18:40 • Новости дня
    Директора филиала «Ставэлектросети» уволили после видео с корпоратива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директора минераловодского филиала «Ставэлектросети» уволили после скандального видео с корпоратива по случаю Дня энергетика.

    Как прокомментировал видео гендиректор «Ставэлектросети» Сергей Крынин, дирекция не знала о проведении этого мероприятия, так как было распоряжение отказаться от празднований в связи с СВО, передает РИА «Новости». «Сейчас не до праздников, есть другие, более значимые вещи», – заявил он.

    Крынин также отметил, что корпоратив был организован на личные средства сотрудников, и предприятие не имело к нему отношения. В настоящее время проводится служебное расследование в отношении одного из сотрудников, который на видео танцевал со стриптизершей.

    Видео с корпоративного вечера ставропольских энергетиков, на котором присутствовали приглашенные танцовщицы, ранее распространилось в социальных сетях.

    В прошлом году журналистов волгоградского телеканала уволили за вечеринку в стиле супергероев.

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    23 декабря 2024, 20:05 • Видео
    Фицо в Москве и новая истерика Зеленского

    Владимир Зеленский потребовал от спецслужб Словаки проверить деятельность премьера этой страны Роберта Фицо. Повод – визит словацкого политика в Москву и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это уже вторая истерика Зеленского из-за словаков в последние дни, а дальше будет только хуже.

    Коментарии (0)
    23 декабря 2024, 22:23 • Новости дня
    Келлог рассказал, каким Трамп видит урегулирование конфликта на Украине

    Келлог рассказал о цели Трампа по урегулированию конфликта на Украине

    Келлог рассказал, каким Трамп видит урегулирование конфликта на Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Будущий специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог рассказал, каким избранный президент США хочет видеть мир между Россией и Украиной.

    В эфире Fox Business Келлог сообщил, что Трамп стремится к «справедливому, устойчивому, безопасному» миру между Россией и Украиной. Однако детали Келлог раскрывать отказался.

    Напомним, Келлог заявил, что Россия и Украина, по его мнению, готовы к переговорам о завершении конфликта. По данным СМИ, Келлог намерен посетить Киев в следующем месяце. Сам Трамп заявил, что хочет начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинскими представителями с целью урегулирования конфликта на Украине.

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    23 декабря 2024, 19:38 • Новости дня
    В Госдуме опровергли слухи о возможной блокировке WhatsApp
    В Госдуме опровергли слухи о возможной блокировке WhatsApp
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Слухи о возможной блокировке популярного мессенджера WhatsApp не соответствуют действительности, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

    Боярский отметил, что на данный момент никакой информации на этот счет нет, передает ТАСС.

    Напомним, Роскомнадзор принудительно включил мессенджер WhatsApp в реестр организаторов распространения информации в России.

    Ранее сообщалось, что Telegram и WhatsApp в 2024 году заняли ведущие позиции среди каналов получения новостей.

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    23 декабря 2024, 11:41 • Новости дня
    Иран назвал сроки подписания стратегического договора с Россией

    МИД Ирана допустил подписание стратегического договора с Россией в январе

    Иран назвал сроки подписания стратегического договора с Россией
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В январе 2025 года Москва и Тегеран могут подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    Он во время пресс-конференции уточнил, что подписание может состояться в конце месяца дей, который по иранскому календарю соответствует периоду с 21 декабря по 19 января по григорианскому календарю, пишет ТАСС.

    Багаи также отметил, что подписание договора будет осуществлено во время двусторонней встречи. Прямую трансляцию пресс-конференции вел телеканал SNN.

    Помимо этого, Багаи сообщил, что Иран не устанавливал прямых контактов с новым правительством Сирии. Он подчеркнул, что присутствие Ирана в Сирии было обусловлено борьбой с терроризмом и предотвращением распространения нестабильности в регионе.

    В ноябре замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Россия и Иран готовят новый договор о всеобъемлющем партнерстве, включающем сотрудничество в обороне и безопасности. В свою очередь, Иран подтвердил отсутствие проблем в вопросе заключения договора с Россией.

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    23 декабря 2024, 11:28 • Новости дня
    СМИ: Жена Асада подала на развод и запросила выезд из Москвы

    The Jerusalem Post: Жена Асада подала на развод и запросила выезд из Москвы

    СМИ: Жена Асада подала на развод и запросила выезд из Москвы
    @ Hassene Dridi/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Супруга свергнутого президента Сирии Башара Асада, Асма, подала на развод и запросила разрешение на выезд из Москвы, где пребывает в настоящее время, сообщили СМИ.

    Как пишет The Jerusalem Post, на данный момент российские власти рассматривают ее обращение. Асма, уроженка Лондона, планирует вернуться на родину в Британию, где она родилась и выросла. Отмечается, что это решение может быть связано с ее недовольством жизнью в Москве, передает Газета.Ru.

    Напомним, бывший президент Сирии Башар Асад скрывал от общественности роскошный образ жизни. Между тем в его президентском дворце обнаружили таблетки бензодиазепина, используемые для лечения тревожных расстройств и бессонницы.

    16 декабря Асад заявил, что оставался в Дамаске до раннего утра 8 декабря и покинул Сирию только вечером, координируя свои действия с российскими союзниками.

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    23 декабря 2024, 21:15 • Новости дня
    Швейцария заморозила частные российские активы без участия владельцев

    Около 1,45 млрд долларов российских активов заморожены в Швейцарии без участия владельцев

    Швейцария заморозила частные российские активы без участия владельцев
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В Швейцарии без участия владельцев заморожены частные активы из России на сумму около 1,45 млрд долларов в рамках санкций.

    Как передает РИА «Новости», швейцарские власти заморозили около 1,45 млрд долларов частных активов из Российской Федерации без слушания их владельцев. Об этом сообщила глава отдела коммуникации Государственного секретариата по экономике Швейцарии Антье Берчи. Эти действия осуществлены в рамках санкций против России.

    Швейцария, несмотря на то что не является членом ЕС и НАТО, с 24 февраля 2022 года присоединилась к большинству европейских санкций против России. В результате этого решения швейцарские власти заблокировали 7,9 млрд долларов российских частных активов. Из этой суммы средства на сумму 1,45 млрд долларов заморожены на так называемой суперпровизорной основе, когда решение принимается без участия и заслушивания владельцев активов.

    Помимо этого, Швейцария заблокировала активы российского Центробанка на сумму 7,4 млрд швейцарских франков, что составляет около 8,23 млрд долларов. Швейцарские власти продолжают внимательно следить за международными обсуждениями, касающимися возможности конфискации этих замороженных активов Российского государства и Центрального банка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС обсуждает два варианта конфискации замороженных активов России, включая судебные решения как основу для изъятия и возможность отказаться от судебных процедур, лишь произведя расчет ущерба. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил агентству Bloomberg о необходимости проработки юридических аспектов конфискации, чтобы минимизировать риски для финансовой стабильности.

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    23 декабря 2024, 12:49 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил о возможных проблемах США из-за конфликта на Украине
    Генсек НАТО заявил о возможных проблемах США из-за конфликта на Украине
    @ Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил мнение, что продолжение конфликта на Украине может стать проблемой для США и угрожать их безопасности, учитывая сотрудничество России с КНДР, Ираном и Китаем.

    Рютте в интервью DPA подчеркнул, что ситуация усугубляется сотрудничеством России с КНДР, Ираном и Китаем, что увеличивает угрозы для США. Он также упомянул, что у Трампа еще нет окончательной стратегии по Украине. Генсек НАТО отметил, что конфликт имеет потенциал стать проблемой для Америки и что он стремится донести это до Трампа, передает ТАСС.

    На вопрос о возможности прекращения огня на Украине к июньскому саммиту НАТО, Рютте ответил, что предсказать это невозможно, но выразил надежду на улучшение позиций Украины для начала переговоров. Он подчеркнул необходимость поддерживать Украину в ее сложной ситуации, чтобы она могла занять сильную позицию на переговорах.

    Кроме того, Рютте отказался комментировать возможность отправки миротворческих сил на Украину, не желая спекулировать на эту тему.

    Ранее сообщалось, что украинские власти начали верить в возможность завершения конфликта на Украине после того, как Дональд Трамп вступит в должность президента США в 2025 году, полагаясь на вероятное мирное соглашение с Россией. Немецкий политолог Харли Шлангер сообщил, что западные страны все больше осознают проигрыш Украины в конфликте с Россией.

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    23 декабря 2024, 15:28 • Новости дня
    Китай предоставил данные для расследования обрывов кабелей на Балтике

    Китай направил документы и пригласил Европу к расследованию обрывов кабелей на Балтике

    Китай предоставил данные для расследования обрывов кабелей на Балтике
    @ Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Китай предоставил данные и документы для совместного расследования обрывов двух подводных кабелей в Балтийском море и пригласил Германию, Швецию, Финляндию и Данию к участию в расследовании.

    Как передает Reuters, пресс-секретарь китайского МИД Мао Нин прокомментировала сообщения Financial Times о том, что Швеция критиковала Китай за отказ предоставить полный доступ к расследованию и за запрет на осмотр подозрительного судна Yi Peng 3 прокурору. На прошлой неделе китайское судно было осмотрено представителями Германии, Швеции, Финляндии и Дании.

    Мао отметила, что для сотрудничества в расследовании судно Yi Peng 3 долгое время находилось на стоянке в датских водах. Однако с целью обеспечения физического и психологического здоровья экипажа судовладельцем было принято решение продолжить его рейс после консультаций. Китай уведомил все заинтересованные страны заранее и выразил готовность к дальнейшему взаимодействию.

    Подозрения в саботаже возникли после повреждения в ноябре двух волоконно-оптических кабелей, один из которых связывал Финляндию и Германию, а другой – Швецию и Литву. Это вызвало обеспокоенность по поводу безопасности критической инфраструктуры.

    Ранее китайское судно Yi Peng 3, подозреваемое в обрыве кабелей, покинуло Датский пролив и держит курс на Египет. До этого представители Финляндии, Швеции, Германии и Китая, а также датский наблюдатель, поднялись на борт Yi Peng 3 для проведения проверок. По данным западных СМИ, китайское судно якобы намеренно разорвало два критически важных кабеля в Балтийском море.

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    23 декабря 2024, 18:24 • Новости дня
    В Кремле привели подробности встречи Путина и Фицо

    Ушаков: Путин и Фицо обсудили ситуацию на Украине

    В Кремле привели подробности встречи Путина и Фицо
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече в Москве президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо уделили особое внимание ситуации вокруг Украины, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Лидеры уделили серьезное внимание энергетическим вопросам и различным инициативам по ситуации на Украине, сообщил Ушаков, передает ТАСС.

    «Серьезно затрагивали тему энергетики. Также лидеры достаточно глубоко обсудили складывающуюся ситуацию вокруг Украины, различные инициативы на этот счет», – сказал он.

    Ушаков отметил, что обе стороны остались довольны итогами переговоров.

    Накануне премьер Словакии Фицо приехал в Кремль. Фицо заявил, что совершил визит в Москву в ответ на заявление Зеленского о прекращении транзита газа. Президент Литвы Гитанас Науседа выразил недовольство визитом премьер-министра Роберта Фицо в Москву на встречу с Владимиром Путиным.

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    24 декабря 2024, 06:58 • Новости дня
    Названы регионы России, в которых запретят майнинг

    Власти России постановили запретить майнинг в ряде регионов страны

    Названы регионы России, в которых запретят майнинг
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Правительство вводит запрет на майнинг с 1 января в нескольких регионах, включая Дагестан, Чечню, а также новые регионы России, следует из соответствующего постановления.

    Ограничения будут действовать до 15 марта 2031 года. Запрет касается Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.

    Кроме того, часть территорий Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края также подпадает под временные ограничения в периоды пикового энергопотребления. Для 2025 года эти периоды определены с 1 января по 15 марта, а в последующие годы – с 15 ноября по 15 марта.

    В постановлении указано, что будет запрещен майнинг цифровой валюты, включая участие в майнинг-пуле.

    Представители кабмина пояснили, что список регионов может корректироваться по решениям правкомиссии по вопросам развития электроэнергетики. Основная цель ограничений – сохранение баланса энергопотребления в соответствии с запросами промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре был принят закон, который регулирует налогообложение цифровой валюты, включая майнинг. Замглавы Минэнерго Евгений Грабчак указывал, что майнинг в некоторых регионах России будет запрещен из-за дефицита электроэнергии.

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    23 декабря 2024, 11:01 • Новости дня
    В Финляндии предложили Украине капитулировать для завершения конфликта

    Финский профессор Малинен заявил о необходимости капитуляции Украины для достижения мира

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина должна капитулировать, чтобы достичь мира, и стать нейтральным государством, признав потерю территорий, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.

    Малинен сообщил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что для установления мира на Украине необходимо, чтобы украинская армия капитулировала. Его слова приводит телеканал «360».

    Он подчеркнул, что «на Украине не будет мира, пока ее вооруженные силы не сдадутся». Он также отметил, что оптимальным вариантом для украинского руководства может стать стремление к нейтральному статусу. Для достижения этой цели, по мнению Малинена, необходимо признать потерю территорий, сократить численность армии и выслать с территории Украины западные военные силы.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил надежду на увеличение шансов на мир на Украине с приходом Дональда Трампа к власти в США.

    20 декабря депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак препятствуют заключению мира с Россией, несмотря на готовность Москвы к диалогу.

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    23 декабря 2024, 19:22 • Новости дня
    Премьер Гренландии заявил Трампу, что остров не продается

    Премьер Гренландии отверг возможность продажи острова после заявления Трампа

    Премьер Гренландии заявил Трампу, что остров не продается
    @ Reinhard Pantke/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Гренландии Мюте Эгеде решительно заявил, что остров не будет продан, несмотря на слова избранного президента США Дональда Трампа о важности владения и контроля над Гренландией.

    «Гренландия наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться», – заявил он в интервью агентству Ritzau, передает ТАСС.

    При этом Эгеде подчеркнул, что Гренландия должна сохранять открытость для сотрудничества и торговли со всем миром, особенно с ближайшими соседями.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что ради национальной безопасности и свободы во всем мире США считают необходимыми владение и контроль над Гренландией.

    Коментарии (19)
    23 декабря 2024, 19:46 • Новости дня
    Skoda и Volkswagen отзывают более 55 тыс. автомобилей в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Росстандарт объявил об отзыве более 55 тыс. автомобилей Skoda Rapid и Volkswagen Polo в России из-за риска накопления электростатического заряда на топливных магистралях.

    Компания ООО «АГР» добровольно отзывает 31 741 автомобиль Skoda Rapid и 23 943 автомобиля Volkswagen Polo, сообщает ТАСС. Отзыв касается машин, проданных с 2014 по 2023 годы, чьи VIN-коды указаны в приложении к сообщению.

    Причиной отзыва стал риск накопления электростатического заряда на топливных магистралях автомобилей Skoda Rapid и Volkswagen Polo. Он может возникать при длительной работе в режиме холостого хода и экстремально низких температурах, ниже минус 35 градусов. В редких случаях это может привести к разрушению материала топливопровода.

    В сообщении также отмечается, что данная мера принята в рамках внутренней программы постоянного контроля состояния автомобилей. Владельцы указанных машин будут уведомлены и смогут обратиться в сервисные центры для устранения проблемы.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, концерн Volkswagen больше не проводит в России отзывные кампании в отношении автомобилей, в которых выявлены недостатки.

    Коментарии (19)
    23 декабря 2024, 12:31 • Новости дня
    В Кремле опровергли слухи о разводе Башара и Асмы Асад
    В Кремле опровергли слухи о разводе Башара и Асмы Асад
    @ Hassan Ammar/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи арабских СМИ о разводе бывшего президента Сирии Башара Асада и заморозке его имущества.

    Песков прокомментировал появившиеся в арабских СМИ слухи о разводе Асада и якобы последующей заморозке его имущества. В ответ на просьбу подтвердить данную информацию, Песков ответил однозначно: «Нет, не соответствует», передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщили, что супруга свергнутого президента Сирии Башара Асада, Асма, подала на развод и запросила разрешение на выезд из Москвы, где пребывает в настоящее время.

    Коментарии (5)
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      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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