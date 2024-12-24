Tекст: Александра Юдина

По его словам, канцлер Германии и министр иностранных дел ФРГ собирали антироссийский фронт в ЕС под давлением администрации президента США однако теперь им предстоит налаживать отношения с командой избранного президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

Додик отметил, что ранее проводимая политика привела к ухудшению ситуации в Европе. Он подчеркнул, что на фоне давления администрации Байдена ситуация в ЕС осложнилась, что видно на примере экс-канцлера Ангелы Меркель.

В результате, по словам Додика, Европа оказалась с множеством проблем и дилемм в отношениях с новой администрацией США и Россией.

Кроме того, Додик выразил мнение, что НАТО выбрала Украину в качестве полигона для войны с Россией. Он подчеркнул, что некоторые европейские лидеры, такие как премьер Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич, пытались призывать к миру вместо эскалации конфликта.

Додик также заявил, что Россия консолидировала общество и победила, но не Украину, поскольку, по словам президента Сербской, это никогда не было целью президента России Владимира Путина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Милорад Додик заявил, что Запад придумал план по разделению России на пять частей. Додик отметил, что президент России понял эти тенденции и стал во главе борьбы за национальные интересы своей страны.