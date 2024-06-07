7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.6 комментариев
Додик: Запад придумал разделить Россию на пять частей
Додик: Запад придумал разделить Россию на пять частей, Путин борется за интересы страны против планов Запада
Запад придумал разделить Россию на пять частей, президент Владимир Путин понял тенденции и встал во главе борьбы за национальные интересы своей страны, заявил на полях ПМЭФ президент Республики Сербской Милорад Додик.
По его словам, Запад 20 лет назад тренировался на Югославии, чтобы спустя годы всё то же самое произвести и в России, желая приблизиться к России максимально, полностью оккупировав Украину, передает ТАСС.
Додик добавил, что в республике знают о намерении Запада разделить Россию на пять частей, как они «научились поступать во многих частях мира».
Глава Республики Сербской отметил, что Путин «сразу узнал все эти тенденции и встал во главе борьбы за русские национальные государственные интересы».
Напомним, Путин и Додик встретились в рамках ПМЭФ и договорились, что Москва будет содействовать улучшению ситуации на Балканах.