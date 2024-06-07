Додик: Запад придумал разделить Россию на пять частей, Путин борется за интересы страны против планов Запада

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Запад 20 лет назад тренировался на Югославии, чтобы спустя годы всё то же самое произвести и в России, желая приблизиться к России максимально, полностью оккупировав Украину, передает ТАСС.

Додик добавил, что в республике знают о намерении Запада разделить Россию на пять частей, как они «научились поступать во многих частях мира».

Глава Республики Сербской отметил, что Путин «сразу узнал все эти тенденции и встал во главе борьбы за русские национальные государственные интересы».

Напомним, Путин и Додик встретились в рамках ПМЭФ и договорились, что Москва будет содействовать улучшению ситуации на Балканах.