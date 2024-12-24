ВСУ поручили готовиться к прибытию новобранцев

Tекст: Елизавета Шишкова

По данным Лунича, в связи с такими изменениями вышестоящие мобилизационные органы поручили воинским частям подготовиться к приему новобранцев. Это необходимо для того, чтобы новобранцы как можно быстрее приступили к боевой подготовке, что является частью стратегии ускоренного увеличения численности вооруженных сил, передает РИА «Новости».

Бригада, в которой служит Лунич, уже начала подготовку к приему значительного пополнения, состоящего в основном из молодых людей около 20 лет.

Ранее внефракционный депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что законопроект о снижении возраста мобилизации до 18 лет на Украине уже разработан и находится в стенах Верховной рады.

Вашингтон настаивает на снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет.