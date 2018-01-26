В Чечне открыли первый горнолыжный курорт

Глава Минкавказа Лев Кузнецов, председатель совета директоров АО «Курорты Северного Кавказа» Одес Байсултанов и глава Чечни Рамзан Кадыров открыли первый в республике горнолыжный курорт «Ведучи».

К первому сезону на территории «Ведучи» построены канатная дорога, трасса протяженностью около одного километра, детский парк, сервисный центр, учебная зона, пункт проката и ремонта горнолыжного инвентаря, школа инструкторов, передает РИА «Новости».

По прибытии на «Ведучи» Кузнецов и Байсултанов получили в подарок горнолыжную экипировку, в которую переоделись для участия в церемонии. Они ознакомились с территорией курорта и планами его развития. После этого Кадыров и Кузнецов произвели символический пуск канатной дороги, таким образом дав официальный старт деятельность горнолыжного курорта.

Полностью строительство объекта должно завершиться в 2025 году. К этому времени на курорте появится 17 горнолыжных трасс протяженностью в 16,5 километра разной степени сложности, гостиничный комплекс и поселок шале, семь канатных дорог, сервисные центры, горнолыжная школа, пункты проката и обслуживания, рестораны и кафе.

Курорт «Ведучи» сможет ежедневно принимать до 4,8 тыс. гостей. К 2025 году на курорте будет создано около 2 тыс. рабочих мест.

Напмоним, в 2012 году Рамзан Кадыров заявлял, что успешная реализация таких амбициозных проектов, как «Ведучи» и «Казеной Ам» значительно повысит инвестиционную привлекательность республики, а развитие горного туризма «станет мощным стимулом для вкладчиков капитала».