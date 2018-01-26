Нефть подешевела после обновления максимумов в четверг

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром перешли к снижению после обновления максимумов в четверг, так как доллар слегка стабилизировался после комментариев президента США Дональда Трампа в Давосе.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,28% – до 70,21 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,23%, составив 65,36 доллара за баррель, передает РИА «Новости».