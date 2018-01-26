Минкультуры посоветовали выработать четкие правила в отношении кинорелизов

Советник президента по культуре Владимир Толстой выразил мнение, что Минкультуры следует выработать более четкие правила в отношении фильмов, выходящих в российский прокат.

«Мне кажется, что должны быть более последовательные и понятные действия Минкультуры в отношении выхода фильмов на экране… Правила игры должны быть совершенно четко определены», – отметил советник президента, комментируя ситуацию вокруг отзыва прокатного удостоверения у ленты «Смерть Сталина», передает ТАСС.

Он добавил, что фильм не видел и смотреть не собирается. «Меня приглашал Владимир Ростиславович (Мединский) на общественный просмотр в понедельник, я не смог. Я как зритель просто не люблю этот жанр – комедии. … Я все равно не пошел бы в кино на этот фильм, не стал бы его смотреть в свое свободное время», ­– пояснил Толстой.

На ваш взгляд Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи? Да

Нет



Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о ситуации вокруг фильма «Смерть Сталина», у которого Минкульт отозвал прокатное удостоверение. Также сообщалось, что несколько московских кинотеатров продолжают продавать билеты на киноленту, в связи с чем Минкульт предупредил кинотеатры об ответственности за показ фильма.

Также стало известно о появлении первых отзывов зрителей на фильм «Смерть Сталина».