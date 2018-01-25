Киев: Российским СМИ в Давосе запретили посещать мероприятия с Порошенко

Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе запретили российским СМИ находиться в конгресс-центре во время официальных мероприятий с участием президента Украины Петра Порошенко, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

«Организаторы Всемирного экономического форума трактовали действия российской прессы как провокацию и лишили участников вчерашнего инцидента права находиться в Конгресс-центре во время официальных мероприятий украинского президента», – написал Цеголко в Facebook.

Ранее сообщалось, что на форуме в Давосе журналистка в вышиванке задала президенту Украины Петру Порошенко неудобный вопрос, на что он потребовал снять вышитую сорочку и начать говорить с ним на украинском языке.

В рамках пресс-конференции журналистка с микрофоном без опознавательных знаков на русском языке спросила Порошенко, зачем он принял «закон о войне», очевидно, имея в виду принятый 18 января Верховной радов закон об оккупации Донбасса Россией.