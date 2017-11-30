Порошенко попросил журналистку снять блузку

На Всемирном экономическом форуме в Давосе журналистка в вышиванке задала президенту Украины Петру Порошенко неудобный вопрос, на что он потребовал снять вышитую сорочку и начать говорить с ним на украинском языке.

В рамках пресс-конференции одетая в вышиванку журналистка с микрофоном без опознавательных знаков на русском языке спросила Порошенко, зачем он принял «закон о войне».

Порошенко в ответ посоветовал корреспонденту «снять вышиванку» и добавил, что ответит на вопрос, если он прозвучит на украинском языке. На это девушка ответила, что президент Украины «прекрасно понимает русский язык».

«Я понимаю и английский, и другой. Но на вопросы отвечаю на украинском», – заявил Порошенко, сообщает ТСН.

После этого разговор прекратился силами охраны. Журналистку, по правилам форума, теперь могут лишить аккредитации.

18 января Верховная рада Украины приняла закон об оккупации Донбасса Россией. Согласно ему, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными». Россия в законопроекте фигурирует как «страна-агрессор».

При этом Рада не решилась разорвать дипотношения Украины с Россией. МИД России заявил, что закон о «реинтеграции Донбасса» полностью противоречит Минским соглашениям.