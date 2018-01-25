Путин посетил форум студенческих клубов в Казани

Президент России Владимир Путин посетил Всероссийский форум студенческих клубов «Вместе вперед», который проходит в четверг в Казани, и поздравил его участников с Днем студенчества.

«Благодаря студенчеству, благодаря молодежи, Россия всегда остается молодой, юной, дерзкой, устремленной в будущее. Успехов вам!» – сказал Путин в приветственном слове.

Он пожелал студентам всегда оставаться «дерзкими и смелами».

«Вы люди, которые выросли в новое время. Поверьте, что у вас большие преимущества по сравнению с теми, кто рос в предыдущие годы. Вы можете свободно создавать новые смыслы, новые технологии, новое искусство», – заявил Путин.

Видео выступления Путина опубликовал RT.

Основная цель форума, который приурочен ко Дню российского студенчества, это продвижение командного духа студенчества и формирование коллективной активности вузов по всей стране.

В Казани собрались неформальные студенческие клубы из 38 регионов. Всего в форуме приняли участие 5 тыс. человек, которые встретились с ведущими федеральными экспертами-наставниками и представителями профессиональных сообществ. Также они обсудили планы по развитию студенческих клубов в России.

Образовательная программа форума названа «Россия – страна возможностей», как и линейка проектов по самореализации россиян, которая создана по инициативе Владимира Путина.

Участники форума в формате «Диалог на равных» пообщались с экспертами на темы спорта, патриотизма, творчества, науки, медиа и IT-технологий. Студенты разобрали с экспертами проблемы своих объединений, наметили планы дальнейшей работы.

А в четверг, в Татьянин день, состоялся праздничный концерт в честь дня Российского студенчества. Награды получили лучшие студенческие клубы и победители грантового конкурса Росмолодежи.