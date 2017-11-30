Эксперты: Диверсификация военно-промышленной продукции поможет России стать конкурентной

Диверсификация производства продукции гражданского назначения организациями ОПК – «важное и абсолютно необходимое» направление. Наш военно-промышленный комплекс – это самое высокотехнологичное направление. И власти заинтересованы, чтобы промышленность такого уровня служила и для гражданской сферы, – подчеркивают эксперты.

Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам диверсификации производства продукции гражданского назначения организациями ОПК. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Совещание состоялось в ходе посещения президентом «Объединенной двигателестроительной корпорации – Уфимского моторостроительного производственного объединения». Путин напомнил, что производство не должно простаивать в будущем, а объемы гособоронзаказа неизбежно будут сокращаться. «Нам нужно добиться перехода на гражданскую продукцию, во всяком случае, в значительной части, обеспечив при этом ее качество и конкурентоспособность», – подчеркнул глава государства.

С тем, что диверсификация – «важное и абсолютно необходимое» направление, – согласился в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский. Он напомнил, что «действующий гособоронзаказ нацелен на интенсивное и массированное перевооружение». Далее гособоронзаказ будет постепенно снижаться и выйдет на некий стабильный уровень, который обеспечит заданный процент оснащения современному вооружению нашей армии и флота. Между тем, в модернизацию оборонно-промышленного комплекса были вложены большие средства. «Эти мощности необходимо использовать для развития и прогресса других отраслей промышленности и в целом российского народного хозяйства», – подчеркнул эксперт.

По его мнению, «ОПК надо нацелить на создание высокотехнологичных продуктов для гражданских отраслей, которые обеспечивают суверенитет и технологическую независимость страны». Прежде всего, это транспорт, гражданская авиация. К примеру, у нас практически отсутствует малая авиация, которая обеспечит сообщение между малыми и средними городами в регионах страны. Также необходимо создание высокоскоростных железнодорожных транспортных единиц, магистралей, линейки высокотехнологичных морских судов. Кроме того, необходимо обеспечить себя оборудованием, которое сейчас поставляется из-за рубежа, добавил Мураховский. Он напомнил о скандале с турбинами Siemens. – «Если бы это было российское оборудование, никаких вопросов вообще не возникло бы», – указал эксперт. Так что «номенклатура гигантская», – подчеркнул Мураховский.

Президент, проводя поездки по стране, встречаясь с рабочими на оборонных предприятиях, а затем и с их руководителями, всегда делает акцент на том, что отечественный продукт должен быть на уровне продуктов передовых мировых производителей, отметил эксперт.

Между тем, наша оборонка пока не имеет пока опыта такой широкомасштабной работы с гражданскими заказчиками. И здесь срочно надо готовить кадры, добавил эксперт. Среди проблем и «бюрократические препоны», когда какие-либо чертежи, результаты работы попадают в категорию «секретно», или их не разрешается использовать на гражданке. Эту проблему также придется решать, добавил собеседник.

Тем не менее, наша оборонка после майских указов президента, реструктуризации, прихода новых людей к руководству начала развиваться и сейчас «эта отрасль работает слаженно. Надо сделать так, чтобы в ходе диверсификации, увеличения доли выпуска гражданской продукции это не поломать», - резюмировал эксперт.

На факт, что крайне важно развивать гражданское производство и промышленность, указал и политолог, директор Центра социально-политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.

«Нашей стране необходима поддержка всех предприятий промышленности, которые производят высококлассную, конкурентную продукцию», – заявил эксперт газете ВЗГЛЯД. «Пора слезать с нефтяной иглы», - отметил он и подчеркнул необходимость создания «продукции с высокой добавленной стоимостью», основанной не только на сырье.

Наш военно-промышленный комплекс – это самое высокотехнологичное направление. И власти заинтересованы, чтобы промышленность такого уровня служила и для гражданской сферы, чтобы мы могли быть конкурентными. «У нас большое очень количество импортной продукции и необходимо свое промышленное производство», - резюмировал эксперт.

Тем временем, рабочий визит Путина в республики Башкортостан и Татарстан продолжается. В четверг он посетит Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова, где понаблюдает за демонстрационным полетом модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М и пообщается с работниками предприятия, сообщил ТАСС. Это предприятие входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации и является единственным авиазаводом на территории бывшего СССР, выпускающим стратегические бомбардировщики.