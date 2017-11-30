ВЦИОМ узнал отношение россиян к видеоролику ульяновских курсантов

В честь Дня студента Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) спросил у россиян, как они отнеслись к провокационному видео, снятому курсантами Ульяновского института гражданской авиации.

Первым вопросом исследования ВЦИОМ был: с чем ассоциируется у россиян 25 января?

По данным опроса, 43% респондентов заявили, что 25 января в первую очередь ассоциируется с Днем святой Татьяны, и лишь 18% считают эту дату праздником российского студенчества. При этом среди участников опроса, имеющих высшее образование, о празднике вспомнили лишь 23% опрошенных, передает РИА «Новости».

На ваш взгляд Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ? Да, как можно более строгого

Да, но незначительного

Нет, их не нужно никак наказывать



Социологи поинтересовались также мнением россиян о ролике курсантов Ульяновского института гражданской авиации. По данным опроса, 49% россиян заявили, что видели, и еще 23% слышали об этом видео

Среди смотревших ролик 43% считают его безобидной шуткой и 35% признали его свидетельством падения нравов. Еще 7% заявили о спланированной дискредитации гражданской авиации России.



При этом 37% респондентов считают необходимым наказать курсантов общественными работами, 11% настаивают на штрафе и лишь 10% потребовали отчисления из института.



Опрос был проведен 22–23 января 2018 года. В исследовании приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. В качестве основного метода проведения опроса было выбрано телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Всего в исследовании приняли участие 2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 0,95 не превышает 2,2%.

Напомним, ранее Приволжская транспортная прокуратура после появления скандального ролика с курсантами Ульяновского авиаинститута не нашла оснований для отчисления студентов, однако ректору института Сергею Краснову внесено представление, поставлен вопрос о привлечении педагогов к дисциплинарной ответственности.