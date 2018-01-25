Развитие исламского образования эксперт назвала главной темой визита Путина в Казань

В России церковь отделена от государства. Путин – лидер государства, поэтому он в равной мере представляет интересы граждан, исповедующих православие, ислам и приверженцев буддизма, – отметила эксперт ЭИСИ Екатерина Соколова, комментируя визит президента в мусульманские регионы России.

Глава департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова отмечает, что Россия - крупная многонациональная и многоконфессиональная страна, в которой есть широкие практики по поддержанию стабильности и развития на основе межнационального диалога.

«Это большая часть работы президента как политического лидера, консолидирующего страну, по взаимодействию с общинами, представителями конфессий, как и с профессиональными сообществами», – сказала Соколова газете ВЗГЛЯД.

Она отметила, что визит Путина был посвящен даже больше образованию, в том числе развитию духовного исламского образования. Соколова уверена, что православное вероисповедание нисколько не мешает Путину вести диалог с представителями других конфессий.

«В России церковь отделена от государства. Путин – лидер государства, поэтому он в равной мере представляет интересы граждан, исповедующих православие, ислам и приверженцев буддизма», – отметила эксперт.

Она подчеркнула, что у христианства и ислама много общих традиционных ценностей. «Благотворительность, помощь ближнему, поддержка общины – ценности, которые есть во всех мировых религиях. Это нормальные общественные практики, которые поддерживаются и продвигаются любой религией. Это, по сути, общечеловеческие ценности. Даже в глубоко атеистические времена в нашей стране исповедовались принципы отзывчивости, гостеприимства, готовности помочь, активности на благо общества. Мы базируемся на этих традиционных ценностях», – сказала Соколова.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду и четверг Владимир Путин посетил два важнейших мусульманских региона – Башкирию и Татарстан. Он провел встречи с духовными лидерами мусульман. Так, накануне Путин встретился в Уфе с председателем (верховным муфтием) Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином. В тот же день президент посетил Болгарскую исламскую академию и провел расширенную встречу с муфтиями централизованных религиозных организаций мусульман России в Казани.

Путин неоднократно высказывался за возрождение и развитие отечественной исламской богословской школы. В 2015 году он поддержал инициативу о создании в Татарстане Болгарской исламской академии. Уже в сентябре 2017 года академия начала свою работу.

Как отмечали эксперты, президент уделяет особое внимание диалогу с представителями традиционных конфессий России, видит в этом диалоге залог мира и согласия внутри страны. Благодаря этому диалогу в России нет острых религиозных конфликтов, сохранены традиционные добрососедские отношения представителей разных национальностей и вероисповедания.

Являясь приверженцем православия, Путин уделяет равное внимание представителям всех традиционных для России конфессий. Президент традиционно принимает участие в мусульманских праздниках и крупных событиях, проводит встречи с духовными лидерами мусульман.

«Наша страна – многонациональная и многоконфессиональная, а обеспечение и поддержание консолидации – это всегда, в значительной мере, вопрос политического лидерства, - добавляет Екатерина Соколова в интервью порталу Ura.ru.

«Сейчас многие европейские страны сталкиваются с проблемой интеграции исламских мигрантов. У нас такой проблемы нет, мы живем вместе столетиями. Но вопросы мира, совместного развития и сецессии у нас возникали совсем недавно», – сказала Соколова, подчеркнув, что в этом вопросе требуется постоянная работа с исламским сообществом и религиозным образованием.