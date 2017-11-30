Глава МОК ответил на обвинения в попытке унизить Россию

Международный олимпийский комитет не ставил своей целью унизить Россию, принимая решение запретить выступление российским спортсменам на Олимпийских играх – 2018 под флагом своей страны, заявил глава МОК Томас Бах.

«МОК хотел дать «чистым» российским спортсменам возможность соревноваться и дать новому поколению спортсменов в России возможность быть на Олимпийских играх и быть послами для нового «чистого» российского спорта», – приводит его слова «Р-Спорт».

По его словам, МОК не намеревался унижать Россию, а хотел «выдать санкцию», которая будет «очевидной для всего мира».

Напомним, в начале декабря МОК отстранил сборную России от Олимпийских игр, но разрешил «чистым» спортсменам выступать в команде под общим названием «Олимпийские атлеты из России».

Однако на этой неделе стало известно, что МОК не допускает до Игр целый ряд лидеров российской сборной в разных видах спорта, причем ранее не замешанных в каких-либо допинговых скандалах.

Главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг и Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Джанфранко Каспер потребовали от Баха разъяснить ситуацию с отстранениями российских спортсменов.