Замглавы ЕП не стала говорить о роли Красной армии в освобождении Освенцима

В ходе выступления на Дне памяти Холокоста вице-президент Европарламента (ЕП) Мейрид Макгиннесс не упомянула про роль Красной армии в освобождении концлагеря Освенцим, заявив, что это сделали «союзные войска».

«Зимой 1945 года лагеря смерти Аушвиц-Биркенау были освобождены силами союзных войск», – заявила Макгиннесс, добавив, что «Холокост – это преступление против человечества», передает РИА «Новости».

Макгиннесс заявила, новые поколения должны помнить и не допускать в будущем тех событий, которые захлестнули Европу в годы Холокоста.

Как заявил президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор, «если говорить конкретно про 27 января, то это была Красная армия, часть союзных войск».

По его словам, в настоящее время есть много желающих умалить достижения Красной армии во время Второй мировой войны, ссылающихся на то, что СССР был союзником Германии в 1939 году.

«Мы помним, кто начал войну, но почему вы забыли, кто ее закончил? Почему память у вас субъективна? Поэтому Аушвиц был освобожден Красной армией», – подчеркнул Кантор.

Проведение в ЕП памятного Дня памяти Холокоста организовал Европейский еврейский конгресс. Памятное мероприятие приурочено к международному Дню памяти жертв Холокоста 27 января. Именно в этот день Советская армия освободила крупнейший концлагерь Освенцим.

Напомним, год назад по случаю Дня памяти Холокоста глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что на «просвещенном» Западе возрождается антисемитизм.