СМИ рассказали, какое оружие могло бы защитить Хмеймим от минометных обстрелов

Российскому гарнизону на авиабазе Хмеймим для отражения минометной атаки в декабре нужно было оружие, которое есть у США – противоракетная система C-RAM, или израильский «Железный купол», пишут западные СМИ.

У России есть недостающее звено в системах противовоздушной обороны – именно поэтому авиабаза Хмеймим в конце 2017 года была успешно атакована 82-мм минометами, пишет Strategy Page.

Российские эксперты предполагают, что по авиабазе ударили советским минометом 2Б9 «Василек». На это указывают фрагменты оболочки снарядов, а также скорость стрельбы.

При этом «Васильки» никогда не продавались Россией в Сирию, поэтому у аналитиков появились подозрения, что это оружие поступило к боевикам от турецких контрабандистов – в Турции такие минометы есть. В Турции эти обвинения отвергают, утверждая, в частности, что минометы могли быть китайским клоном 2Б9 – W99.

Тем не менее, защиты от таких минометов у России не оказалось. Издание указывает, что справиться с минометными снарядами могла бы противоракетная американская система C-RAM, которая используется США с 2006 года.

У этого оружия дальность применения примерно в 2 км, оно может сбить 70–80% ракет и минометных снарядов в радиусе своего действия. Для этого C-RAM использует 20-мм снаряды, которые детонируют около целей, распыляя их на фрагменты – к моменту, когда они достигают земли, остатки снарядов слишком малы, чтобы нанести урон. Опыт применения этой системы был у США в Ираке и Афганистане.

Эта система представляет собой модифицированный американский корабельный зенитный комплекс «Фаланкc». Модификации C-RAM разрабатывали Германия и Китай. C-RAM и немецкий Mantis по-прежнему остаются в эксплуатации.

Еще одно решение – израильский «Железный купол», который эксплуатируется с 2009 года. Эта система использует два радара для быстрого расчета траектории подлетающей ракеты или минометного снаряда и направляет к ней противоракету, если есть угроза объекту, находящемуся под защитой. «Железный купол» сбил 85% ракет, которые направлялись по населенным пунктам, пишет издание.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала проблемы в обороне авиабазы Хмеймим, вскрытые минометным обстрелом 31 декабря.