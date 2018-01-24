Болельщики решили поддержать сборную России на ОИ-2018 флагами Татарстана

Жители Татарстана, которые планируют посетить Олимпиаду в Пхенчхане, нашли способ обойти якобы имеющийся запрет МОК на использование флагов России и собираются поддержать российских спортсменов флагами республики, сообщили местные СМИ.

Как передает издание Kazanfirst, болельщики нашли для себя вариант поддержки российских олимпийцев.

«Мы собираем татарстанские флаги. Ведь региональную символику никто не запрещал использовать. Напишем на них «Россия-Татарстан! Вперед!» и наши спортсмены будут чувствовать, что они не одни», – передает издание слова казанского бизнесмена по имени Айдар, который вместе с друзьями собрался на Олимпиаду.

По его словам, у них пока есть всего два флага, но казанцы не откажутся, если кто-то предложит еще и более креативные варианты.

«Да и вообще, мы ведь можем и одеться в цвета флага. Так что никто нам не может запретить поддерживать наших спортсменов! Болеть за нашу общую, великую страну - Россию! Вместе мы сила!» – сказал он.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на Оргкомитет ОИ-2018 сообщили, что МОК запрещает болельщикам проносить российские флаги на трибуны во время Олимпийских игр в Пхенчхане.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в решении МОК о запрете российских флагов на трибунах болельщиков ничего не говорилось.