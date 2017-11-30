Пассажиры бизнес-класса отказались уступить место Бузовой

Певице Ольге Бузовой пришлось возвращаться в Москву из Таиланда эконом-классом, после того, как ни один из пассажиров бизнес-класса не захотел уступить ей место.

По словам очевидцев, после того, как Бузовой не достался билет в бизнес-класс, она попросила стюардесс договориться с пассажирами уступить ей место и пересесть в эконом-класс. Каких-либо доплат при этом Бузова делать не собиралась.

Как сообщили очевидцы этой сцены, трое пассажиров отказались меняться местами с Бузовой, а четвертый недоумевающе спросил: «Это кто такая?».

В результате Бузова была вынуждена лететь в эконом-классе, сообщает Рен ТВ.

Ранее Бузова сообщила, что готова к новым отношениям после разрыва с футболистом Дмитрием Тарасовым.