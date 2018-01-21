Бузова заявила о готовности к любви

Певица Ольга Бузова сообщила, что готова к новым отношениям после разрыва с футболистом Дмитрием Тарасовым.

«Любовь бежит от тех, кто гонится за нею, а тем, кто прочь бежит, кидается на шею... Я уверена, что моя любовь меня найдет. Я к ней готова», – написала Бузова в Instagram, опубликовав фото на отдыхе в Таиланде.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 21, 2018 at 12:24 PST

В сентябре прошлого года сообщалось, что съемочной группе клипа к песне Ольги Бузовой грозит наказание за то, что вывезла кровать на проезжую часть.