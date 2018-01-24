Трамп обвинил Samsung в пропаже переписки назвавших его «идиотом» сотрудников ФБР

Президент США Дональд Трамп обвинил корпорацию Samsung в причастности к исчезновению более 50 тыс. сообщений из переписки сотрудников ФБР, нелестно высказывавшихся об американском лидере.

«Где 50 тысяч важных текстовых сообщений между любовниками из ФБР Лизой Пейдж и Питером Стрзоком? Виноват Samsung», – передает РИА «Новости» пост Трамп в Twitter.

Как пишет газета Hill, ФБР не удалось сохранить большой объем сообщений между двумя сотрудниками из-за сбоя программного обеспечения на некоторых моделях телефонов Samsung.

Напомним, ФБР «потеряло» переписку называвших Трампа «идиотом» сотрудников.

Кроме того, конгрессмены Джон Ратклифф и Трей Гоуди заявили, что в минюсте США и ФБР непосредственно после выборов президента страны могло существовать «секретное сообщество», которое работало против Трампа.